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Ярошенко рассказал, как его везли на самолете в Турцию - РИА Новости, 29.04.2022
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Ярошенко рассказал, как его везли на самолете в Турцию
Ярошенко рассказал, как его везли на самолете в Турцию - РИА Новости, 29.04.2022
Ярошенко рассказал, как его везли на самолете в Турцию
Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что в Турцию на обмен его самолет летел через Португалию, а по дороге садился на военную базу на Крите. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:22
2022-04-29T17:22
константин ярошенко
турция
португалия
сша
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что в Турцию на обмен его самолет летел через Португалию, а по дороге садился на военную базу на Крите.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Мы летели через Португалию, потом сели на военную базу на Крите - там еще дозагрузились людьми, оружием, оборудованием, не знаю, чем еще они загружались... И потом уже полетели в Анкару на обмен. Слушая разговоры американских спецслужб, которые находились на самолете, я прекрасно понял, что если какой-то будет маленький срыв, мы сразу возвращаемся. До последнего они готовились очень серьезно..." - сказал Ярошенко в эфире Первого канала.
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константин ярошенко, турция, португалия, сша, россия
17:22 29.04.2022
 
Ярошенко рассказал, как его везли на самолете в Турцию

Самолет с освобожденным из тюрьмы Ярошенко летел в Турцию через Португалию и Крит

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Российский летчик Константин Ярошенко
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что в Турцию на обмен его самолет летел через Португалию, а по дороге садился на военную базу на Крите.
Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
"Мы летели через Португалию, потом сели на военную базу на Крите - там еще дозагрузились людьми, оружием, оборудованием, не знаю, чем еще они загружались... И потом уже полетели в Анкару на обмен. Слушая разговоры американских спецслужб, которые находились на самолете, я прекрасно понял, что если какой-то будет маленький срыв, мы сразу возвращаемся. До последнего они готовились очень серьезно..." - сказал Ярошенко в эфире Первого канала.
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Константин ЯрошенкоТурцияПортугалияСШАРоссия
 
 
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