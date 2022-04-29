https://ria.ru/20220429/yaponiya-1786212656.html

Японцы усомнились в своем будущем из-за втягивания в конфликт с Россией

Японцы усомнились в своем будущем из-за втягивания в конфликт с Россией - РИА Новости, 29.04.2022

Японцы усомнились в своем будущем из-за втягивания в конфликт с Россией

Читатели японской газеты "Майнити симбун" раскритиковали Токио за поддержку стран Запада на фоне конфликта на Украине. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:35

2022-04-29T17:35

2022-04-29T17:37

россия

япония

москва

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украина

сша

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Читатели японской газеты "Майнити симбун" раскритиковали Токио за поддержку стран Запада на фоне конфликта на Украине.В начале апреля пресс-секретарь японского МИД Хикарико Оно сообщила о высылке восьми сотрудников российского посольства и торгпредства. Во вторник о зеркальных мерах объявила Москва. Представителю посольства Японии заявили, что с начала спецоперации официальный Токио взял откровенно враждебный антироссийский курс и пошел на разрушение взаимовыгодного сотрудничества.Многие пользователи выразили сожаление из-за ухудшения отношений с Москвой, а некоторые обвинили власти Японии в постоянных попытках угодить Соединенным Штатам."Нечего Японии ввязываться в этот конфликт. Хотелось бы, чтобы мы не втягивались в чужие ссоры", — отметил Le."Россия выгнала наших дипломатов, потому что до этого мы выгнали восемь сотрудников российского посольства. Так что действия России вполне естественны. Но нам нельзя забывать, что чем больше мы выгоняем дипломатов, тем более узкими становятся возможности для диалога", — посетовал kaz."Именно Советский Союз освободил мир от нацистов. А Россия освобождает его от неонацистов, не так ли? Японцы сотрудничают с неонацистами, сами того не осознавая. Слепо следуя за Соединенными Штатами, японские политики защищают только свою шкуру и потакают своей жадности. Они нисколько не думают о народе", — возмутился maypo."Дальше провоцировать Россию нельзя. У нас мало людей в силах самообороны. И если на нас нападут, то давить на спусковой крючок будет некому. Военные учения и военная реальность — разные вещи. Мы не должны больше вмешиваться в этот конфликт. Безопасность японского народа важнее", — считает Hig."Давайте отложим неонацизм пока в сторону. Зачем это Японии, которая служит государством-вассалом Соединенных Штатов и их колонией, так рьяно и открыто обвиняет Россию? В отличие от самодостаточных в ресурсах Соединенных Штатов, Япония во многом полагается на Россию в отношении их импорта, поэтому, если следовать за Соединенными Штатами и другими странами, враждебно настроенными по отношению к России, у нас своего будущего не будет. Почему японские политики и бюрократы никогда не могут заниматься самостоятельной внешней политикой Японии? Все это очень грустно", — подытожили читатели.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/vooruzhenie-1784625532.html

https://ria.ru/20220429/ukraina-1786146049.html

https://ria.ru/20220426/morgulov-1785487974.html

https://ria.ru/20220427/yaponiya-1785656359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

россия, япония, москва, центральный банк рф (цб рф), украина, сша