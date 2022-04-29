https://ria.ru/20220429/vzaimootnosheniya-1786266296.html

Лавров: Россия не может положиться на Запад в стратегических вопросах

Лавров: Россия не может положиться на Запад в стратегических вопросах - РИА Новости, 29.04.2022

Лавров: Россия не может положиться на Запад в стратегических вопросах

Россия не может положиться на Запад в вопросах стратегического значения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T21:53

2022-04-29T21:53

2022-04-29T21:53

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия не может положиться на Запад в вопросах стратегического значения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы уже сделали самый главный вывод: мы не можем полагаться на Запад в чем-либо, особенно в сферах экономики, технологий, продовольствия, других ежедневных потребностей, которые являются стратегическими", - сказал Лавров интервью телеканалу Al-Arabiya.Министр не стал исключать возможности возобновления отношений, при этом подчеркнул важность самодостаточности России."Мы никогда не скажем, что не будем поддерживать отношения с кем-либо. Если люди поймут, что они крупно ошибались и были неправы, мы попытаемся возобновить отношения в будущем. В любом случае, мы должны быть самодостаточными в ключевых сферах для жизни нашей страны", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20220429/ukraina-1786226741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)