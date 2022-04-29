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Лавров: Россия не может положиться на Запад в стратегических вопросах - РИА Новости, 29.04.2022
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Лавров: Россия не может положиться на Запад в стратегических вопросах
Лавров: Россия не может положиться на Запад в стратегических вопросах - РИА Новости, 29.04.2022
Лавров: Россия не может положиться на Запад в стратегических вопросах
Россия не может положиться на Запад в вопросах стратегического значения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:53
2022-04-29T21:53
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия не может положиться на Запад в вопросах стратегического значения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы уже сделали самый главный вывод: мы не можем полагаться на Запад в чем-либо, особенно в сферах экономики, технологий, продовольствия, других ежедневных потребностей, которые являются стратегическими", - сказал Лавров интервью телеканалу Al-Arabiya.Министр не стал исключать возможности возобновления отношений, при этом подчеркнул важность самодостаточности России."Мы никогда не скажем, что не будем поддерживать отношения с кем-либо. Если люди поймут, что они крупно ошибались и были неправы, мы попытаемся возобновить отношения в будущем. В любом случае, мы должны быть самодостаточными в ключевых сферах для жизни нашей страны", - заключил Лавров.
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
21:53 29.04.2022
 
Лавров: Россия не может положиться на Запад в стратегических вопросах

Глава МИД Лавров: Россия не может положиться на Запад в стратегических вопросах

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия не может положиться на Запад в вопросах стратегического значения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы уже сделали самый главный вывод: мы не можем полагаться на Запад в чем-либо, особенно в сферах экономики, технологий, продовольствия, других ежедневных потребностей, которые являются стратегическими", - сказал Лавров интервью телеканалу Al-Arabiya.
Министр не стал исключать возможности возобновления отношений, при этом подчеркнул важность самодостаточности России.
"Мы никогда не скажем, что не будем поддерживать отношения с кем-либо. Если люди поймут, что они крупно ошибались и были неправы, мы попытаемся возобновить отношения в будущем. В любом случае, мы должны быть самодостаточными в ключевых сферах для жизни нашей страны", - заключил Лавров.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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