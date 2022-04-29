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Художественная выставка "Имена Победы" открывается в Москве - РИА Новости, 29.04.2022
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Художественная выставка "Имена Победы" открывается в Москве
Художественная выставка "Имена Победы" открывается в Москве - РИА Новости, 29.04.2022
Художественная выставка "Имена Победы" открывается в Москве
Художественная выставка "Имена Победы" открывается в Музее Победы в Москве в преддверии 9 мая, в экспозицию вошло более 30 портретов ветеранов Великой... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T00:54
2022-04-29T00:54
москва
музей победы
елена ремизова
александр богданов
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Художественная выставка "Имена Победы" открывается в Музее Победы в Москве в преддверии 9 мая, в экспозицию вошло более 30 портретов ветеранов Великой отечественной войны, сообщает пресс-служба учреждения."Среди живописных работ, хранящихся в фондах Музея Победы, есть много портретов великих полководцев, маршалов и генералов Красной армии. Имена этих людей хорошо известны посетителям, а их портреты можно увидеть в экспозициях музея. Но есть герои, чьими именами не названы улицы, те, кого мы не знаем в лицо и не проходили на уроках истории. Но от этого значимость их подвигов не стала меньше", - приводит пресс-служба слова куратора выставки Елены Ремизовой.Среди работ - портреты бойцов, медиков, шоферов, писателей, написанные в разные годы "как маститыми художниками, так и выпускниками Российской академии ваяния и зодчества". В числе авторов, чьи произведения будут представлены на выставке, такие художники, как Александр Богданов, Алексей Белых, Николай Карачарсков, Валериан Формозов, Валентина Глобина."Например, портрет москвички Марии Саловой. Фронтовая медсестра, 20-летняя девушка, которой взрослеть пришлось под свист пуль, стала единственной надеждой для раненых и умирающих солдат и участвовала в освобождении Польши и дошла до Берлина, участвовала в форсировании Днепра, Одера, Вислы. Еще один герой выставки – писатель-фронтовик Иван Шевцов - в конце 1939-го будучи командиром взвода попадает на войну с Финляндией, в июле 1940 он уже начальник погранзаставы на границе – Дунай-Пруст, и именно там его застает чёрный рассвет 22 июня 1941 года". - рассказали в пресс-службе.Выставка открывается 29 апреля и будет работать до 12 мая 2022 года в Зале Долгих.
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москва, музей победы, елена ремизова, александр богданов, общество
00:54 29.04.2022
 
Художественная выставка "Имена Победы" открывается в Москве

Выставка портретов ветеранов Великой отечественной войны открывается в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМузей Победы на Поклонной горе в Москве
Музей Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Художественная выставка "Имена Победы" открывается в Музее Победы в Москве в преддверии 9 мая, в экспозицию вошло более 30 портретов ветеранов Великой отечественной войны, сообщает пресс-служба учреждения.
"Среди живописных работ, хранящихся в фондах Музея Победы, есть много портретов великих полководцев, маршалов и генералов Красной армии. Имена этих людей хорошо известны посетителям, а их портреты можно увидеть в экспозициях музея. Но есть герои, чьими именами не названы улицы, те, кого мы не знаем в лицо и не проходили на уроках истории. Но от этого значимость их подвигов не стала меньше", - приводит пресс-служба слова куратора выставки Елены Ремизовой.
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Среди работ - портреты бойцов, медиков, шоферов, писателей, написанные в разные годы "как маститыми художниками, так и выпускниками Российской академии ваяния и зодчества". В числе авторов, чьи произведения будут представлены на выставке, такие художники, как Александр Богданов, Алексей Белых, Николай Карачарсков, Валериан Формозов, Валентина Глобина.
"Например, портрет москвички Марии Саловой. Фронтовая медсестра, 20-летняя девушка, которой взрослеть пришлось под свист пуль, стала единственной надеждой для раненых и умирающих солдат и участвовала в освобождении Польши и дошла до Берлина, участвовала в форсировании Днепра, Одера, Вислы. Еще один герой выставки – писатель-фронтовик Иван Шевцов - в конце 1939-го будучи командиром взвода попадает на войну с Финляндией, в июле 1940 он уже начальник погранзаставы на границе – Дунай-Пруст, и именно там его застает чёрный рассвет 22 июня 1941 года". - рассказали в пресс-службе.
Выставка открывается 29 апреля и будет работать до 12 мая 2022 года в Зале Долгих.
 
МоскваМузей ПобедыЕлена РемизоваАлександр БогдановОбщество
 
 
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