Spiked: новой холодной войны не будет, потому что Запада нет
Обозреватель Spiked Фуреди: холодной войны не будет, потому что Запад ничего не значит
© AP Photo / Mary AltafferНью-Йорк
© AP Photo / Mary Altaffer
Нью-Йорк
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. США ностальгируют по холодной войне и видят в украинском кризисе возможность напомнить о своих былых успехах, пишет обозреватель британского издания Spiked Фрэнк Фуреди.
Американцы попытались компенсировать урон, нанесенный унизительным бегством из Афганистана, и украинский кризис показался им хорошим способом решить эту задачу и напомнить о себе как о победителе в холодной войне. Об этом говорят заявления руководства США и журналистов, добавил Фуреди.
"Но аналогия с холодной войной не помогает до конца объяснить нынешние геополитические реалии", — продолжил обозреватель.
Он напомнил, что в годы холодной войны в Европе не было конфликтов внутри Западного и Восточного блоков, и эта стабильность обеспечивалась мощью и влиянием двух сверхдержав. Сейчас мир перешел к многополярности, баланс сил не установлен, и новые игроки, прежде всего, Китай и Индии, не согласятся на второстепенные роли.
По мнению Фуреди, нынешняя ситуация напоминает положение перед Первой мировой войны, когда не было ясно, как разделятся страны по блокам, и сейчас ситуация сложнее. Штаты пытаются изолировать Россию, но эффективность достижения этой цели зависит от позиции Китая и других развивающихся стран. Еще одна проблема — хрупкое единство внутри Запада. Об этом свидетельствует нерешительность Германии.
Обозреватель заявил, что США тайно мечтают о временах холодной войны, когда Запад выглядел хорошо на фоне "империи зла" — СССР.
"Сегодня Запад как идея играет гораздо менее значимую роль. А западный альянс в том виде, в котором он существует, уже не проецирует практически никакого нравственного авторитета", — продолжил автор.
Он подчеркнул, что Запад разобщен, занимает оборонительную позицию, и именно поэтому американские политики фантазируют о новой холодной войне.
"Они испытывают ностальгию по временам единства Запада – эпохе, когда Запад что-то значил", — подытожил Фуреди.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.
В ответ на российскую спецоперацию западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.