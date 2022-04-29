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Spiked: новой холодной войны не будет, потому что Запада нет - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/voyna-1786266571.html
Spiked: новой холодной войны не будет, потому что Запада нет
Spiked: новой холодной войны не будет, потому что Запада нет - РИА Новости, 29.04.2022
Spiked: новой холодной войны не будет, потому что Запада нет
США ностальгируют по холодной войне и видят в украинском кризисе возможность напомнить о своих былых успехах, пишет обозреватель британского издания Spiked... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:56
2022-04-29T21:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
китай
россия
евросоюз
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. США ностальгируют по холодной войне и видят в украинском кризисе возможность напомнить о своих былых успехах, пишет обозреватель британского издания Spiked Фрэнк Фуреди.С началом российской спецоперации на Украине США решили поправить слабеющую репутацию и напомнить о себе как о мировом лидере, заявил автор.Американцы попытались компенсировать урон, нанесенный унизительным бегством из Афганистана, и украинский кризис показался им хорошим способом решить эту задачу и напомнить о себе как о победителе в холодной войне. Об этом говорят заявления руководства США и журналистов, добавил Фуреди."Но аналогия с холодной войной не помогает до конца объяснить нынешние геополитические реалии", — продолжил обозреватель.Он напомнил, что в годы холодной войны в Европе не было конфликтов внутри Западного и Восточного блоков, и эта стабильность обеспечивалась мощью и влиянием двух сверхдержав. Сейчас мир перешел к многополярности, баланс сил не установлен, и новые игроки, прежде всего, Китай и Индии, не согласятся на второстепенные роли.По мнению Фуреди, нынешняя ситуация напоминает положение перед Первой мировой войны, когда не было ясно, как разделятся страны по блокам, и сейчас ситуация сложнее. Штаты пытаются изолировать Россию, но эффективность достижения этой цели зависит от позиции Китая и других развивающихся стран. Еще одна проблема — хрупкое единство внутри Запада. Об этом свидетельствует нерешительность Германии.Обозреватель заявил, что США тайно мечтают о временах холодной войны, когда Запад выглядел хорошо на фоне "империи зла" — СССР."Сегодня Запад как идея играет гораздо менее значимую роль. А западный альянс в том виде, в котором он существует, уже не проецирует практически никакого нравственного авторитета", — продолжил автор.Он подчеркнул, что Запад разобщен, занимает оборонительную позицию, и именно поэтому американские политики фантазируют о новой холодной войне."Они испытывают ностальгию по временам единства Запада – эпохе, когда Запад что-то значил", — подытожил Фуреди.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.В ответ на российскую спецоперацию западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
https://ria.ru/20220429/gaz-1786204734.html
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сша
украина
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в мире, сша, украина, китай, россия, евросоюз
21:56 29.04.2022
 
Spiked: новой холодной войны не будет, потому что Запада нет

Обозреватель Spiked Фуреди: холодной войны не будет, потому что Запад ничего не значит

© AP Photo / Mary AltafferНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Нью-Йорк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. США ностальгируют по холодной войне и видят в украинском кризисе возможность напомнить о своих былых успехах, пишет обозреватель британского издания Spiked Фрэнк Фуреди.
С началом российской спецоперации на Украине США решили поправить слабеющую репутацию и напомнить о себе как о мировом лидере, заявил автор.
Американцы попытались компенсировать урон, нанесенный унизительным бегством из Афганистана, и украинский кризис показался им хорошим способом решить эту задачу и напомнить о себе как о победителе в холодной войне. Об этом говорят заявления руководства США и журналистов, добавил Фуреди.
"Но аналогия с холодной войной не помогает до конца объяснить нынешние геополитические реалии", — продолжил обозреватель.
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Он напомнил, что в годы холодной войны в Европе не было конфликтов внутри Западного и Восточного блоков, и эта стабильность обеспечивалась мощью и влиянием двух сверхдержав. Сейчас мир перешел к многополярности, баланс сил не установлен, и новые игроки, прежде всего, Китай и Индии, не согласятся на второстепенные роли.
По мнению Фуреди, нынешняя ситуация напоминает положение перед Первой мировой войны, когда не было ясно, как разделятся страны по блокам, и сейчас ситуация сложнее. Штаты пытаются изолировать Россию, но эффективность достижения этой цели зависит от позиции Китая и других развивающихся стран. Еще одна проблема — хрупкое единство внутри Запада. Об этом свидетельствует нерешительность Германии.
Обозреватель заявил, что США тайно мечтают о временах холодной войны, когда Запад выглядел хорошо на фоне "империи зла" — СССР.
"Сегодня Запад как идея играет гораздо менее значимую роль. А западный альянс в том виде, в котором он существует, уже не проецирует практически никакого нравственного авторитета", — продолжил автор.
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Он подчеркнул, что Запад разобщен, занимает оборонительную позицию, и именно поэтому американские политики фантазируют о новой холодной войне.
"Они испытывают ностальгию по временам единства Запада – эпохе, когда Запад что-то значил", — подытожил Фуреди.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.
В ответ на российскую спецоперацию западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
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