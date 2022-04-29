https://ria.ru/20220429/voyna-1786266571.html

Spiked: новой холодной войны не будет, потому что Запада нет

Spiked: новой холодной войны не будет, потому что Запада нет - РИА Новости, 29.04.2022

Spiked: новой холодной войны не будет, потому что Запада нет

США ностальгируют по холодной войне и видят в украинском кризисе возможность напомнить о своих былых успехах, пишет обозреватель британского издания Spiked... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T21:56

2022-04-29T21:56

2022-04-29T21:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

украина

китай

россия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786215523_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_3d1a9608918412295a9dc8557676fc44.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. США ностальгируют по холодной войне и видят в украинском кризисе возможность напомнить о своих былых успехах, пишет обозреватель британского издания Spiked Фрэнк Фуреди.С началом российской спецоперации на Украине США решили поправить слабеющую репутацию и напомнить о себе как о мировом лидере, заявил автор.Американцы попытались компенсировать урон, нанесенный унизительным бегством из Афганистана, и украинский кризис показался им хорошим способом решить эту задачу и напомнить о себе как о победителе в холодной войне. Об этом говорят заявления руководства США и журналистов, добавил Фуреди."Но аналогия с холодной войной не помогает до конца объяснить нынешние геополитические реалии", — продолжил обозреватель.Он напомнил, что в годы холодной войны в Европе не было конфликтов внутри Западного и Восточного блоков, и эта стабильность обеспечивалась мощью и влиянием двух сверхдержав. Сейчас мир перешел к многополярности, баланс сил не установлен, и новые игроки, прежде всего, Китай и Индии, не согласятся на второстепенные роли.По мнению Фуреди, нынешняя ситуация напоминает положение перед Первой мировой войны, когда не было ясно, как разделятся страны по блокам, и сейчас ситуация сложнее. Штаты пытаются изолировать Россию, но эффективность достижения этой цели зависит от позиции Китая и других развивающихся стран. Еще одна проблема — хрупкое единство внутри Запада. Об этом свидетельствует нерешительность Германии.Обозреватель заявил, что США тайно мечтают о временах холодной войны, когда Запад выглядел хорошо на фоне "империи зла" — СССР."Сегодня Запад как идея играет гораздо менее значимую роль. А западный альянс в том виде, в котором он существует, уже не проецирует практически никакого нравственного авторитета", — продолжил автор.Он подчеркнул, что Запад разобщен, занимает оборонительную позицию, и именно поэтому американские политики фантазируют о новой холодной войне."Они испытывают ностальгию по временам единства Запада – эпохе, когда Запад что-то значил", — подытожил Фуреди.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.В ответ на российскую спецоперацию западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.

https://ria.ru/20220429/gaz-1786204734.html

https://ria.ru/20220429/niderlandy-1786202648.html

https://ria.ru/20220429/ukraina-1786181470.html

сша

украина

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, сша, украина, китай, россия, евросоюз