Солистку группы "Воровайки" после отравления ввели в медикаментозную кому
Солистку "Вороваек" Светлану Ларионову после отравления ввели в медикаментозную кому
© Фото со страницы Светланы Ларионовой в социальной сетиСолистка группы "Воровайки" Светлана Ларионова
© Фото со страницы Светланы Ларионовой в социальной сети
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Солистку группы "Воровайки" Светлану Ларионову после отравления ввели в медикаментозную кому, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на свой источник. Артистка попала в больницу 14 апреля после выступления в Костроме и ужина в одном из местных ресторанов.
Отмечается, что затем девушка почувствовала себя плохо, у нее начались судороги и рвота – ее госпитализировали в Москве и ввели в медикаментозную кому.
"Врачи борются за жизнь нашей солистки и нам важно ее выздоровление. Сегодня утром Светлану перевели в реанимационное отделение и пока в медикаментозную кому. Она находится под наблюдением врачей", — сообщил менеджер Андрей Карпов.
"Воровайки" – женская музыкальная группа, состоящая из трех участниц, исполняющая песни в стиле "шансон". Среди наиболее популярных композиций – "Мотыльки" и "Хоп, мусорок".
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