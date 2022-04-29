https://ria.ru/20220429/vorovayki-1786230169.html

Солистку группы "Воровайки" после отравления ввели в медикаментозную кому

Солистку группы "Воровайки" после отравления ввели в медикаментозную кому - РИА Новости, 29.04.2022

Солистку группы "Воровайки" после отравления ввели в медикаментозную кому

Солистку группы "Воровайки" Светлану Ларионову после отравления ввели в медикаментозную кому, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на свой источник. Артистка... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:38

2022-04-29T18:38

2022-04-29T18:38

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Солистку группы "Воровайки" Светлану Ларионову после отравления ввели в медикаментозную кому, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на свой источник. Артистка попала в больницу 14 апреля после выступления в Костроме и ужина в одном из местных ресторанов.Отмечается, что затем девушка почувствовала себя плохо, у нее начались судороги и рвота – ее госпитализировали в Москве и ввели в медикаментозную кому."Воровайки" – женская музыкальная группа, состоящая из трех участниц, исполняющая песни в стиле "шансон". Среди наиболее популярных композиций – "Мотыльки" и "Хоп, мусорок".

https://ria.ru/20191219/1562608181.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, воровайки, шоу-бизнес