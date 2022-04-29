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Солистку группы "Воровайки" после отравления ввели в медикаментозную кому - РИА Новости, 29.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220429/vorovayki-1786230169.html
Солистку группы "Воровайки" после отравления ввели в медикаментозную кому
Солистку группы "Воровайки" после отравления ввели в медикаментозную кому - РИА Новости, 29.04.2022
Солистку группы "Воровайки" после отравления ввели в медикаментозную кому
Солистку группы "Воровайки" Светлану Ларионову после отравления ввели в медикаментозную кому, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на свой источник. Артистка... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:38
2022-04-29T18:38
шоубиз
знаменитости
воровайки
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Солистку группы "Воровайки" Светлану Ларионову после отравления ввели в медикаментозную кому, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на свой источник. Артистка попала в больницу 14 апреля после выступления в Костроме и ужина в одном из местных ресторанов.Отмечается, что затем девушка почувствовала себя плохо, у нее начались судороги и рвота – ее госпитализировали в Москве и ввели в медикаментозную кому."Воровайки" – женская музыкальная группа, состоящая из трех участниц, исполняющая песни в стиле "шансон". Среди наиболее популярных композиций – "Мотыльки" и "Хоп, мусорок".
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знаменитости, воровайки, шоу-бизнес
18:38 29.04.2022
 
Солистку группы "Воровайки" после отравления ввели в медикаментозную кому

Солистку "Вороваек" Светлану Ларионову после отравления ввели в медикаментозную кому

© Фото со страницы Светланы Ларионовой в социальной сетиСолистка группы "Воровайки" Светлана Ларионова
Солистка группы Воровайки Светлана Ларионова
© Фото со страницы Светланы Ларионовой в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Солистку группы "Воровайки" Светлану Ларионову после отравления ввели в медикаментозную кому, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на свой источник. Артистка попала в больницу 14 апреля после выступления в Костроме и ужина в одном из местных ресторанов.
Отмечается, что затем девушка почувствовала себя плохо, у нее начались судороги и рвота – ее госпитализировали в Москве и ввели в медикаментозную кому.
"Врачи борются за жизнь нашей солистки и нам важно ее выздоровление. Сегодня утром Светлану перевели в реанимационное отделение и пока в медикаментозную кому. Она находится под наблюдением врачей", — сообщил менеджер Андрей Карпов.
"Воровайки" – женская музыкальная группа, состоящая из трех участниц, исполняющая песни в стиле "шансон". Среди наиболее популярных композиций – "Мотыльки" и "Хоп, мусорок".
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