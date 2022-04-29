https://ria.ru/20220429/vandalizm-1786069025.html

Омича оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Омича оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии - РИА Новости, 29.04.2022

Омича оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Первомайский районный суд признал виновным 26-летнего омича, который повредил плакат с символикой в поддержку Вооруженных сил России и назначил ему штраф в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:09

2022-04-29T09:09

2022-04-29T09:09

происшествия

омск

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ОМСК, 29 апр - РИА Новости. Первомайский районный суд признал виновным 26-летнего омича, который повредил плакат с символикой в поддержку Вооруженных сил России и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.Плакат с символикой Z находился в районе остановки "Кристалл"."Своими противоправными действиями гражданин дискредитировал специальную военную операцию, подрывая тем самым достоинство и авторитет Российской армии. Первомайский районный суд Омска назначил ему административный штраф в размере 50 тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе ведомства.Мужчина признан виновным в правонарушении по новой статье административного кодекса "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан" (часть 2 статьи 20.3.3).

https://ria.ru/20200727/1574967928.html

омск

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омск