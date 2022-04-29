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Омича оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
Омича оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии - РИА Новости, 29.04.2022
Омича оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
Первомайский районный суд признал виновным 26-летнего омича, который повредил плакат с символикой в поддержку Вооруженных сил России и назначил ему штраф в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:09
2022-04-29T09:09
2022-04-29T09:09
происшествия
омск
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ОМСК, 29 апр - РИА Новости. Первомайский районный суд признал виновным 26-летнего омича, который повредил плакат с символикой в поддержку Вооруженных сил России и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.Плакат с символикой Z находился в районе остановки "Кристалл"."Своими противоправными действиями гражданин дискредитировал специальную военную операцию, подрывая тем самым достоинство и авторитет Российской армии. Первомайский районный суд Омска назначил ему административный штраф в размере 50 тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе ведомства.Мужчина признан виновным в правонарушении по новой статье административного кодекса "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан" (часть 2 статьи 20.3.3).
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омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
Омича оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
Омича, который повредил плакат с символикой Z, оштрафовали на 50 тысяч рублей
ОМСК, 29 апр - РИА Новости. Первомайский районный суд признал виновным 26-летнего омича, который повредил плакат с символикой в поддержку Вооруженных сил России и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД.
Плакат с символикой Z находился в районе остановки "Кристалл".
"Своими противоправными действиями гражданин дискредитировал специальную военную операцию, подрывая тем самым достоинство и авторитет Российской армии. Первомайский районный суд Омска
назначил ему административный штраф в размере 50 тысяч рублей", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Мужчина признан виновным в правонарушении по новой статье административного кодекса "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан" (часть 2 статьи 20.3.3).