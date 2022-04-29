https://ria.ru/20220429/vaktsinatsiya-1786247836.html
Голикова поручила принять меры для увеличения охвата вакцинации от COVID
Голикова поручила принять меры для увеличения охвата вакцинации от COVID - РИА Новости, 29.04.2022
Голикова поручила принять меры для увеличения охвата вакцинации от COVID
ГОЛИКОВА ПОРУЧИЛА ПРИНЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОХВАТА ВАКЦИНАЦИЕЙ ПРОТИВ COVID. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T19:51
2022-04-29T19:51
2022-04-29T19:51
общество
татьяна голикова
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748508275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f631ee0cdeb30f014bafd4436aaea495.jpg
РИА Новости. ГОЛИКОВА ПОРУЧИЛА ПРИНЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОХВАТА ВАКЦИНАЦИЕЙ ПРОТИВ COVID.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748508275_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_1e4eb4a2d7dcb9aae48468b254ac0e71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, вакцинация россиян от covid-19
Материал дополняется
Голикова поручила принять меры для увеличения охвата вакцинации от COVID
Голикова поручила принять меры для увеличения охвата вакцинации от COVID