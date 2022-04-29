https://ria.ru/20220429/vaktsinatsiya-1786198564.html
Пункты вакцинации от COVID-19 будут работать на праздниках в Подмосковье
Пункты вакцинации от COVID-19 будут работать на праздниках в Подмосковье - РИА Новости, 29.04.2022
Пункты вакцинации от COVID-19 будут работать на праздниках в Подмосковье
Пункты вакцинации от коронавируса в Московской области будут работать и на майских праздниках, сообщили в региональном минздраве. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:52
2022-04-29T16:52
2022-04-29T16:52
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пункты вакцинации от коронавируса в Московской области будут работать и на майских праздниках, сообщили в региональном минздраве."Пункты вакцинации от COVID-19 в поликлиниках продолжат работать и в майские праздники - 30 апреля, 2, 3, 7 и 10 мая по графику субботы. Отделения неотложной медицинской помощи и кабинеты неотложной медицинской помощи будут работать все дни с 08:00 до 20:00", - сказано в сообщении.Работа поликлиник также будет осуществляться по графику субботы 30 апреля, 2, 3, 7 и 10 мая. Однако 1, 8 и 9 мая будут выходными, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220428/ekg-1786003343.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пункты вакцинации от коронавируса в Московской области будут работать и на майских праздниках, сообщили в региональном минздраве.
"Пункты вакцинации от COVID-19 в поликлиниках продолжат работать и в майские праздники - 30 апреля, 2, 3, 7 и 10 мая по графику субботы. Отделения неотложной медицинской помощи и кабинеты неотложной медицинской помощи будут работать все дни с 08:00 до 20:00", - сказано в сообщении.
Работа поликлиник также будет осуществляться по графику субботы 30 апреля, 2, 3, 7 и 10 мая. Однако 1, 8 и 9 мая будут выходными, добавили в министерстве.