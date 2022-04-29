https://ria.ru/20220429/ustanovka-1786087246.html

ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Николаевской области

ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Николаевской области - РИА Новости, 29.04.2022

ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Николаевской области

Российские ракетные войска поразили 13 военных объектов Украины, в том числе ракетный комплекс "Точка-У", которым был нанесен удар по Херсону, заявил в пятницу... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:45

2022-04-29T10:45

2022-04-29T12:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

николаевская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска поразили 13 военных объектов Украины, в том числе ракетный комплекс "Точка-У", которым был нанесен удар по Херсону, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение ночи поражены 13 военных объектов Украины. В районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса "Точка-У", с которой вчера был нанесен удар по жилым кварталам города Херсон", - сказал онКроме того, нанесено поражение шести районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены три артиллерийских батареи и дивизион реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220428/delo-1785997858.html

николаевская область

украина

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Минобороны об уничтожении пусковой установки "Точка-У", с которой был нанесен удар по Херсону Утренний брифинг Минобороны России: ▪️ ВКС уничтожили корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в Киеве, а в Николаевской области уничтожена пусковая установка c боевым расчетом "Точки-У", с которой вчера был нанесен удар по Херсону ▪️ ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены 3 тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красносёлка и Полонное 2022-04-29T10:45 true PT2M47S

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Влада Копылова

в мире, николаевская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)