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ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Николаевской области
ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Николаевской области - РИА Новости, 29.04.2022
ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Николаевской области
Российские ракетные войска поразили 13 военных объектов Украины, в том числе ракетный комплекс "Точка-У", которым был нанесен удар по Херсону, заявил в пятницу... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:45
2022-04-29T10:45
2022-04-29T12:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
николаевская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские ракетные войска поразили 13 военных объектов Украины, в том числе ракетный комплекс "Точка-У", которым был нанесен удар по Херсону, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение ночи поражены 13 военных объектов Украины. В районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса "Точка-У", с которой вчера был нанесен удар по жилым кварталам города Херсон", - сказал онКроме того, нанесено поражение шести районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены три артиллерийских батареи и дивизион реактивных систем залпового огня.
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николаевская область
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Минобороны об уничтожении пусковой установки "Точка-У", с которой был нанесен удар по Херсону
Утренний брифинг Минобороны России:
▪️ ВКС уничтожили корпуса предприятия ракетно-космической отрасли "Артем" в Киеве, а в Николаевской области уничтожена пусковая установка c боевым расчетом "Точки-У", с которой вчера был нанесен удар по Херсону
▪️ ракетами морского базирования "Калибр" уничтожены 3 тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красносёлка и Полонное
2022-04-29T10:45
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РИА Новости
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в мире, николаевская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:45 29.04.2022 (обновлено: 12:14 29.04.2022)
ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У" в Николаевской области
ВС России уничтожили пусковую установку "Точки-У", с которой ВСУ нанесли удар по Херсону