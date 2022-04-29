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Участники процесса не возражали против УДО Улюкаева - РИА Новости, 29.04.2022
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Участники процесса не возражали против УДО Улюкаева
Участники процесса не возражали против УДО Улюкаева - РИА Новости, 29.04.2022
Участники процесса не возражали против УДО Улюкаева
Никто из участников процесса при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении Улюкаева не возражал против его удовлетворения, сообщили РИА Новости РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:58
2022-04-29T10:22
алексей улюкаев
дело алексея улюкаева
происшествия
россия
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РЯЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Никто из участников процесса при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении Улюкаева не возражал против его удовлетворения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского районного суда Твери.Ранее в суде РИА Новости сообщили, что удовлетворили ходатайство об УДО в отношении Улюкаева.В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что рассмотрение ходатайства защитника в интересах Улюкаева состоялось 27 апреля."При рассмотрении ходатайства суд учитывал мнение всех участников процесса, которые не возражали против заявленных требований. Суд пришел к выводу, что цель наказания, зафиксированная статьей 43 УК РФ, в отношении Улюкаева достигнута, в виду чего ходатайство (об УДО - ред.) было удовлетворено", - отметила собеседница.В суде РИА Новости пояснили, что на обжалование решения есть 10 дней. "С момента вручения копии постановления 10 дней. Ему вручили вчера... Получается, выпадает на праздничный день. В праздничные дни не вступают такие постановления... Поэтому первый день рабочий - это последний день на обжалование, 12 числа он будет выпущен (из колонии - ред.), если никто не обжалует", - отметила собеседница.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.
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алексей улюкаев, дело алексея улюкаева, происшествия, россия
09:58 29.04.2022 (обновлено: 10:22 29.04.2022)
 
Участники процесса не возражали против УДО Улюкаева

Участники процесса не возражали против условно-досрочного освобождения Улюкаева

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
 Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Никто из участников процесса при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении Улюкаева не возражал против его удовлетворения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского районного суда Твери.
Ранее в суде РИА Новости сообщили, что удовлетворили ходатайство об УДО в отношении Улюкаева.
В пресс-службе суда РИА Новости уточнили, что рассмотрение ходатайства защитника в интересах Улюкаева состоялось 27 апреля.
"При рассмотрении ходатайства суд учитывал мнение всех участников процесса, которые не возражали против заявленных требований. Суд пришел к выводу, что цель наказания, зафиксированная статьей 43 УК РФ, в отношении Улюкаева достигнута, в виду чего ходатайство (об УДО - ред.) было удовлетворено", - отметила собеседница.
Алексей Бурнашов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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В суде РИА Новости пояснили, что на обжалование решения есть 10 дней. "С момента вручения копии постановления 10 дней. Ему вручили вчера... Получается, выпадает на праздничный день. В праздничные дни не вступают такие постановления... Поэтому первый день рабочий - это последний день на обжалование, 12 числа он будет выпущен (из колонии - ред.), если никто не обжалует", - отметила собеседница.
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.
Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.
 
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