18:18 29.04.2022 (обновлено: 18:34 29.04.2022)
Киев пытается разрушить дружбу русских и украинцев, заявили в МИД
Захарова: Киев, переименовывая улицы, пытается разрушить дружбу русских и украинцев
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Киева в русофобской истерии стремятся разрушить дружбу русского и украинского народов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как следует из сообщения на сайте ведомства, 27 апреля посол Израиля на Украине обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением в рамках проводимой городскими властями кампании по "дерусификации" переименовать ряд киевских улиц и общественных мест в честь украинских "праведников мира", спасавших евреев в годы Великой Отечественной войны.
Захарова подчеркнула, что русофобская истерия стала уже привычной приметой времени, власти Киева, стремясь "разрушить дружбу русского и украинского народов", пытаются лишить украинцев памяти о Льве Толстом, Федоре Достоевском, Александре Пушкине, подвигах командиров и бойцов Красной Армии.
"В то же время вызывает недоумение позиция официального представителя Государства Израиль, который в своем заявлении делает вид, будто имеется в виду всего лишь увековечить память "людей, спасавших евреев в годы Холокоста - настоящих героев украинского народа". И ни слова о том, за счет чего это предполагается сделать", - говорится в заявлении Захаровой.
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По ее словам, посол Израиля забывает о том, что в годы Великой Отечественной войны массовые еврейские погромы и казни на Украине совершались при активном участии местных националистов и коллаборационистов, которым сегодня Киев воздает почести и которых прославляет.
"В результате заигрывания израильского дипломата с нынешним киевским режимом предлагаемые новые названия городских объектов, посвященные людям, на деле самоотверженно спасавшим евреев, могут появиться по соседству с именами тех псевдогероев, кто несет прямую ответственность за гибель мирного населения во время Второй мировой войны, включая тысячи евреев. Нельзя допустить того, чтобы каким-либо образом восхвалялись преступники, повинные в Холокосте", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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