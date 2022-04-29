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Киев пытается разрушить дружбу русских и украинцев, заявили в МИД - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786226741.html
Киев пытается разрушить дружбу русских и украинцев, заявили в МИД
Киев пытается разрушить дружбу русских и украинцев, заявили в МИД - РИА Новости, 29.04.2022
Киев пытается разрушить дружбу русских и украинцев, заявили в МИД
Власти Киева в русофобской истерии стремятся разрушить дружбу русского и украинского народов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:18
2022-04-29T18:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
санкции в отношении россии
россия
украина
киев
израиль
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Киева в русофобской истерии стремятся разрушить дружбу русского и украинского народов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Как следует из сообщения на сайте ведомства, 27 апреля посол Израиля на Украине обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением в рамках проводимой городскими властями кампании по "дерусификации" переименовать ряд киевских улиц и общественных мест в честь украинских "праведников мира", спасавших евреев в годы Великой Отечественной войны.Захарова подчеркнула, что русофобская истерия стала уже привычной приметой времени, власти Киева, стремясь "разрушить дружбу русского и украинского народов", пытаются лишить украинцев памяти о Льве Толстом, Федоре Достоевском, Александре Пушкине, подвигах командиров и бойцов Красной Армии."В то же время вызывает недоумение позиция официального представителя Государства Израиль, который в своем заявлении делает вид, будто имеется в виду всего лишь увековечить память "людей, спасавших евреев в годы Холокоста - настоящих героев украинского народа". И ни слова о том, за счет чего это предполагается сделать", - говорится в заявлении Захаровой.По ее словам, посол Израиля забывает о том, что в годы Великой Отечественной войны массовые еврейские погромы и казни на Украине совершались при активном участии местных националистов и коллаборационистов, которым сегодня Киев воздает почести и которых прославляет."В результате заигрывания израильского дипломата с нынешним киевским режимом предлагаемые новые названия городских объектов, посвященные людям, на деле самоотверженно спасавшим евреев, могут появиться по соседству с именами тех псевдогероев, кто несет прямую ответственность за гибель мирного населения во время Второй мировой войны, включая тысячи евреев. Нельзя допустить того, чтобы каким-либо образом восхвалялись преступники, повинные в Холокосте", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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в мире, санкции в отношении россии, россия, украина, киев, израиль, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
18:18 29.04.2022 (обновлено: 18:34 29.04.2022)
 
Киев пытается разрушить дружбу русских и украинцев, заявили в МИД

Захарова: Киев, переименовывая улицы, пытается разрушить дружбу русских и украинцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Киева в русофобской истерии стремятся разрушить дружбу русского и украинского народов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как следует из сообщения на сайте ведомства, 27 апреля посол Израиля на Украине обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением в рамках проводимой городскими властями кампании по "дерусификации" переименовать ряд киевских улиц и общественных мест в честь украинских "праведников мира", спасавших евреев в годы Великой Отечественной войны.
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Захарова подчеркнула, что русофобская истерия стала уже привычной приметой времени, власти Киева, стремясь "разрушить дружбу русского и украинского народов", пытаются лишить украинцев памяти о Льве Толстом, Федоре Достоевском, Александре Пушкине, подвигах командиров и бойцов Красной Армии.
"В то же время вызывает недоумение позиция официального представителя Государства Израиль, который в своем заявлении делает вид, будто имеется в виду всего лишь увековечить память "людей, спасавших евреев в годы Холокоста - настоящих героев украинского народа". И ни слова о том, за счет чего это предполагается сделать", - говорится в заявлении Захаровой.
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По ее словам, посол Израиля забывает о том, что в годы Великой Отечественной войны массовые еврейские погромы и казни на Украине совершались при активном участии местных националистов и коллаборационистов, которым сегодня Киев воздает почести и которых прославляет.
"В результате заигрывания израильского дипломата с нынешним киевским режимом предлагаемые новые названия городских объектов, посвященные людям, на деле самоотверженно спасавшим евреев, могут появиться по соседству с именами тех псевдогероев, кто несет прямую ответственность за гибель мирного населения во время Второй мировой войны, включая тысячи евреев. Нельзя допустить того, чтобы каким-либо образом восхвалялись преступники, повинные в Холокосте", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
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