https://ria.ru/20220429/ukraina-1786226741.html

Киев пытается разрушить дружбу русских и украинцев, заявили в МИД

Киев пытается разрушить дружбу русских и украинцев, заявили в МИД - РИА Новости, 29.04.2022

Киев пытается разрушить дружбу русских и украинцев, заявили в МИД

Власти Киева в русофобской истерии стремятся разрушить дружбу русского и украинского народов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:18

2022-04-29T18:18

2022-04-29T18:34

обострение ситуации в днр и лнр

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санкции в отношении россии

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израиль

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Власти Киева в русофобской истерии стремятся разрушить дружбу русского и украинского народов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Как следует из сообщения на сайте ведомства, 27 апреля посол Израиля на Украине обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением в рамках проводимой городскими властями кампании по "дерусификации" переименовать ряд киевских улиц и общественных мест в честь украинских "праведников мира", спасавших евреев в годы Великой Отечественной войны.Захарова подчеркнула, что русофобская истерия стала уже привычной приметой времени, власти Киева, стремясь "разрушить дружбу русского и украинского народов", пытаются лишить украинцев памяти о Льве Толстом, Федоре Достоевском, Александре Пушкине, подвигах командиров и бойцов Красной Армии."В то же время вызывает недоумение позиция официального представителя Государства Израиль, который в своем заявлении делает вид, будто имеется в виду всего лишь увековечить память "людей, спасавших евреев в годы Холокоста - настоящих героев украинского народа". И ни слова о том, за счет чего это предполагается сделать", - говорится в заявлении Захаровой.По ее словам, посол Израиля забывает о том, что в годы Великой Отечественной войны массовые еврейские погромы и казни на Украине совершались при активном участии местных националистов и коллаборационистов, которым сегодня Киев воздает почести и которых прославляет."В результате заигрывания израильского дипломата с нынешним киевским режимом предлагаемые новые названия городских объектов, посвященные людям, на деле самоотверженно спасавшим евреев, могут появиться по соседству с именами тех псевдогероев, кто несет прямую ответственность за гибель мирного населения во время Второй мировой войны, включая тысячи евреев. Нельзя допустить того, чтобы каким-либо образом восхвалялись преступники, повинные в Холокосте", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20220118/kiev-1768407965.html

https://ria.ru/20220428/demontazh-1786048714.html

https://ria.ru/20220426/demontazh-1785635751.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, санкции в отношении россии, россия, украина, киев, израиль, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр