https://ria.ru/20220429/ukraina-1786221837.html

На Украине проверяют россиян, въехавших в страну до 24 февраля

На Украине проверяют россиян, въехавших в страну до 24 февраля - РИА Новости, 29.04.2022

На Украине проверяют россиян, въехавших в страну до 24 февраля

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) и полицией проверяют 11 тысяч россиян, которые въехали на... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:04

2022-04-29T18:04

2022-04-29T18:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) и полицией проверяют 11 тысяч россиян, которые въехали на украинскую территорию до начала спецоперации РФ и не покинули страну, заявил директор ГБР Алексей Сухачев в интервью изданию "Украинские новости"."Кроме расследования преступлений мы также проводим мероприятия по установлению лиц, которые содействуют или содействовали спецслужбам России. С 1 декабря 2021 года по 23 февраля 2022 года на территорию Украины заехало более 11 тысяч граждан РФ, которые вовремя не покинули нашу страну. Поэтому мы сейчас совместно с СБУ и Нацполицией проводим большой объем работы по определению места нахождения этих граждан и проводим с ними соответствующие фильтрационные мероприятия", - цитирует издание слова Сухачева.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784051203.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, служба безопасности украины