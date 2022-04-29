https://ria.ru/20220429/ukraina-1786181470.html

Американцы позавидовали украинцам из-за внимания Байдена к Киеву

Американцы позавидовали украинцам из-за внимания Байдена к Киеву - РИА Новости, 29.04.2022

Американцы позавидовали украинцам из-за внимания Байдена к Киеву

Читателей американского издания Breitbart возмутила обращенная к конгрессу просьба президента Джо Байдена о выделении 33 миллиардов долларов на помощь Украине. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:05

2022-04-29T16:05

2022-04-29T19:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

украина

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Читателей американского издания Breitbart возмутила обращенная к конгрессу просьба президента Джо Байдена о выделении 33 миллиардов долларов на помощь Украине.Глава государства объяснил просьбу тем, что у США уже "закончились деньги" для киевского режима, чтобы тот продолжал борьбу с Россией. При этом Байден похвастался, что ВСУ получили тысячи противотанковых ракетных комплексов, беспилотников, вертолетов, пулеметов, гранатометов и миллионы боеприпасов. Президент добавил, что, помимо продукции ВПК, выделенные средства пойдут на гуманитарную помощь, лекарства, а также возведение школ и больниц.Читатели издания пришли в ярость от этого заявления.По мнению пользователя под ником Bill Randolph, у Белого дома закончились деньги только потому, что правительство "разбазарило триллионы долларов", которые ему дали американцы по решению конгресса."Демократическая партия превращается в банду, которая грабит Америку, предварительно украв президентские выборы", — написал он."Тридцать три миллиарда? Господи, Джо, вот бы ты так же хорошо заботился об американских гражданах!" — прокомментировал Scotty.Gene C Clark раскритиковала власти за то, что те не могут найти шесть миллиардов долларов на строительство стены на южной границе."Мы обязаны защищать Украину, потому что она долгое время была одним из основных источников дополнительных доходов адски коррумпированной семейки Байдена", — высказался Janos Skorzeny.TX-BOB, в свою очередь, заявил, что, когда деньги заканчиваются, надо перестать их тратить. По его словам, так поступают в его семье.Tipp предположил, что помощь США поможет разбогатеть "кому-то на Украине"."Грустно, что американцы и весь мир неустанно вливают все новые средства в этот коррумпированный режим. Однако Джо тоже на этом наживается", — считает он.JarAhead призвал Байдена забрать у Талибана* оружие, оставленное после вывода войск из Афганистана.CaterinaTwo утверждает, что президент запустил процесс уничтожения доллара как резервной валюты, из-за чего США просто не могут напечатать деньги для Украины."Байден и его шайка клоунов уничтожили Соединенные Штаты и поставили мир на край пропасти, подвергнув нас опасности термоядерной войны", — добавила она.ROL предположил, что помощь Украине понадобилась из-за того, что российская армия уничтожила то оружие, которое Штаты уже выделили Киеву."Вполне возможно, администрация США на это и рассчитывала, чтобы руководство компании Raytheon и иже с ними были счастливы", — считает юзер.Katdogguy возмутился, что конгресс не выделяет деньги на нужды Америки: помощь ветеранам, бездомным, лечение психических заболеваний, защиту границы."Зато мы выделяем миллиарды долларов для восточноевропейских торговцев оружием, коррумпированных украинских бюрократов, их семей и подельников", — добавил он, напомнив о преступных схемах сына Байдена Хантера.Paul предположил, что 33 миллиарда — это "цена молчания" президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот не раскрыл грязных подробностей о семье американского лидера."Это отмывание денег, которые текут прямо в карманы глобалистов. В Афганистане Соединенные Штаты тратили по 45 миллиардов долларов в год, а здесь мы отдали Украине столько же всего за два месяца", — прокомментировал FrankTucson.Накануне Байден запросил у конгресса 33 миллиарда долларов на помощь Украине, в том числе 20,4 миллиарда на вооружение. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, глава государства пока вправе выделить на эти цели лишь 250 миллионов, а для увеличения суммы нужно разрешение парламента.* Движение, находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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https://ria.ru/20220421/dengi-1784618655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден