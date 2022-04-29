Рейтинг@Mail.ru
Американцы позавидовали украинцам из-за внимания Байдена к Киеву - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786181470.html
Американцы позавидовали украинцам из-за внимания Байдена к Киеву
Американцы позавидовали украинцам из-за внимания Байдена к Киеву - РИА Новости, 29.04.2022
Американцы позавидовали украинцам из-за внимания Байдена к Киеву
Читателей американского издания Breitbart возмутила обращенная к конгрессу просьба президента Джо Байдена о выделении 33 миллиардов долларов на помощь Украине. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:05
2022-04-29T19:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786015134_0:308:3008:2000_1920x0_80_0_0_aea0ecc9c9a26c4a46a64184e09557f1.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Читателей американского издания Breitbart возмутила обращенная к конгрессу просьба президента Джо Байдена о выделении 33 миллиардов долларов на помощь Украине.Глава государства объяснил просьбу тем, что у США уже "закончились деньги" для киевского режима, чтобы тот продолжал борьбу с Россией. При этом Байден похвастался, что ВСУ получили тысячи противотанковых ракетных комплексов, беспилотников, вертолетов, пулеметов, гранатометов и миллионы боеприпасов. Президент добавил, что, помимо продукции ВПК, выделенные средства пойдут на гуманитарную помощь, лекарства, а также возведение школ и больниц.Читатели издания пришли в ярость от этого заявления.По мнению пользователя под ником Bill Randolph, у Белого дома закончились деньги только потому, что правительство "разбазарило триллионы долларов", которые ему дали американцы по решению конгресса."Демократическая партия превращается в банду, которая грабит Америку, предварительно украв президентские выборы", — написал он."Тридцать три миллиарда? Господи, Джо, вот бы ты так же хорошо заботился об американских гражданах!" — прокомментировал Scotty.Gene C Clark раскритиковала власти за то, что те не могут найти шесть миллиардов долларов на строительство стены на южной границе."Мы обязаны защищать Украину, потому что она долгое время была одним из основных источников дополнительных доходов адски коррумпированной семейки Байдена", — высказался Janos Skorzeny.TX-BOB, в свою очередь, заявил, что, когда деньги заканчиваются, надо перестать их тратить. По его словам, так поступают в его семье.Tipp предположил, что помощь США поможет разбогатеть "кому-то на Украине"."Грустно, что американцы и весь мир неустанно вливают все новые средства в этот коррумпированный режим. Однако Джо тоже на этом наживается", — считает он.JarAhead призвал Байдена забрать у Талибана* оружие, оставленное после вывода войск из Афганистана.CaterinaTwo утверждает, что президент запустил процесс уничтожения доллара как резервной валюты, из-за чего США просто не могут напечатать деньги для Украины."Байден и его шайка клоунов уничтожили Соединенные Штаты и поставили мир на край пропасти, подвергнув нас опасности термоядерной войны", — добавила она.ROL предположил, что помощь Украине понадобилась из-за того, что российская армия уничтожила то оружие, которое Штаты уже выделили Киеву."Вполне возможно, администрация США на это и рассчитывала, чтобы руководство компании Raytheon и иже с ними были счастливы", — считает юзер.Katdogguy возмутился, что конгресс не выделяет деньги на нужды Америки: помощь ветеранам, бездомным, лечение психических заболеваний, защиту границы."Зато мы выделяем миллиарды долларов для восточноевропейских торговцев оружием, коррумпированных украинских бюрократов, их семей и подельников", — добавил он, напомнив о преступных схемах сына Байдена Хантера.Paul предположил, что 33 миллиарда — это "цена молчания" президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот не раскрыл грязных подробностей о семье американского лидера."Это отмывание денег, которые текут прямо в карманы глобалистов. В Афганистане Соединенные Штаты тратили по 45 миллиардов долларов в год, а здесь мы отдали Украине столько же всего за два месяца", — прокомментировал FrankTucson.Накануне Байден запросил у конгресса 33 миллиарда долларов на помощь Украине, в том числе 20,4 миллиарда на вооружение. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, глава государства пока вправе выделить на эти цели лишь 250 миллионов, а для увеличения суммы нужно разрешение парламента.* Движение, находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220425/ukraina-1785301781.html
https://ria.ru/20220427/bolgariya-1785743436.html
https://ria.ru/20220421/dengi-1784618655.html
https://ria.ru/20220429/demokratiya-1786017386.html
https://ria.ru/20220428/ukraina-1785993371.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Давид Андриясов
Давид Андриясов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786015134_237:0:2904:2000_1920x0_80_0_0_d6d1fe3778063928771f613a29de0729.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден
16:05 29.04.2022 (обновлено: 19:43 29.04.2022)
 
Американцы позавидовали украинцам из-за внимания Байдена к Киеву

Читатели Breitbart позавидовали украинцам из-за внимания президента США Байдена к Киеву

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Читателей американского издания Breitbart возмутила обращенная к конгрессу просьба президента Джо Байдена о выделении 33 миллиардов долларов на помощь Украине.
Глава государства объяснил просьбу тем, что у США уже "закончились деньги" для киевского режима, чтобы тот продолжал борьбу с Россией. При этом Байден похвастался, что ВСУ получили тысячи противотанковых ракетных комплексов, беспилотников, вертолетов, пулеметов, гранатометов и миллионы боеприпасов. Президент добавил, что, помимо продукции ВПК, выделенные средства пойдут на гуманитарную помощь, лекарства, а также возведение школ и больниц.
Читатели издания пришли в ярость от этого заявления.
По мнению пользователя под ником Bill Randolph, у Белого дома закончились деньги только потому, что правительство "разбазарило триллионы долларов", которые ему дали американцы по решению конгресса.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 13:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Антонов: военная помощь США Киеву не способствует урегулированию на Украине
"Демократическая партия превращается в банду, которая грабит Америку, предварительно украв президентские выборы", — написал он.
"Тридцать три миллиарда? Господи, Джо, вот бы ты так же хорошо заботился об американских гражданах!" — прокомментировал Scotty.
Gene C Clark раскритиковала власти за то, что те не могут найти шесть миллиардов долларов на строительство стены на южной границе.
"Мы обязаны защищать Украину, потому что она долгое время была одним из основных источников дополнительных доходов адски коррумпированной семейки Байдена", — высказался Janos Skorzeny.
TX-BOB, в свою очередь, заявил, что, когда деньги заканчиваются, надо перестать их тратить. По его словам, так поступают в его семье.
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 14:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Президент Болгарии выступил категорически против военной помощи Украине
Tipp предположил, что помощь США поможет разбогатеть "кому-то на Украине".
"Грустно, что американцы и весь мир неустанно вливают все новые средства в этот коррумпированный режим. Однако Джо тоже на этом наживается", — считает он.
JarAhead призвал Байдена забрать у Талибана* оружие, оставленное после вывода войск из Афганистана.
CaterinaTwo утверждает, что президент запустил процесс уничтожения доллара как резервной валюты, из-за чего США просто не могут напечатать деньги для Украины.
"Байден и его шайка клоунов уничтожили Соединенные Штаты и поставили мир на край пропасти, подвергнув нас опасности термоядерной войны", — добавила она.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 04:26
G7: Украине "пообещали и предоставили" более 24 миллиардов долларов
ROL предположил, что помощь Украине понадобилась из-за того, что российская армия уничтожила то оружие, которое Штаты уже выделили Киеву.
"Вполне возможно, администрация США на это и рассчитывала, чтобы руководство компании Raytheon и иже с ними были счастливы", — считает юзер.
Katdogguy возмутился, что конгресс не выделяет деньги на нужды Америки: помощь ветеранам, бездомным, лечение психических заболеваний, защиту границы.
"Зато мы выделяем миллиарды долларов для восточноевропейских торговцев оружием, коррумпированных украинских бюрократов, их семей и подельников", — добавил он, напомнив о преступных схемах сына Байдена Хантера.
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 08:00
Демократы отменили демократию
Paul предположил, что 33 миллиарда — это "цена молчания" президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот не раскрыл грязных подробностей о семье американского лидера.
"Это отмывание денег, которые текут прямо в карманы глобалистов. В Афганистане Соединенные Штаты тратили по 45 миллиардов долларов в год, а здесь мы отдали Украине столько же всего за два месяца", — прокомментировал FrankTucson.
Накануне Байден запросил у конгресса 33 миллиарда долларов на помощь Украине, в том числе 20,4 миллиарда на вооружение. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, глава государства пока вправе выделить на эти цели лишь 250 миллионов, а для увеличения суммы нужно разрешение парламента.
* Движение, находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Украинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 17:26
Foreign Policy: Запад сделал из Украины новую Ливию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала