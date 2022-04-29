https://ria.ru/20220429/ukraina-1786087712.html

Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников

Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 29.04.2022

Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, включая один "Байрактар-ТБ2" вблизи российско-украинской... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:47

2022-04-29T10:47

2022-04-29T10:53

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, включая один "Байрактар-ТБ2" вблизи российско-украинской границы, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе "Байрактар-ТБ2" на российско-украинской границе в районе Нововодяное", - заявил он.Также в районе населенного пункта Каменка сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня "Смерч".

https://ria.ru/20220429/ustanovki-1786088327.html

макеевка

каменка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, макеевка, каменка