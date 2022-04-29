https://ria.ru/20220429/ukraina-1786087712.html
Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 29.04.2022
Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, включая один "Байрактар-ТБ2" вблизи российско-украинской... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:47
2022-04-29T10:47
2022-04-29T10:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
макеевка
каменка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627165_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_3df0f598ccde6e77d42615d0894a09aa.jpg
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, включая один "Байрактар-ТБ2" вблизи российско-украинской границы, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе "Байрактар-ТБ2" на российско-украинской границе в районе Нововодяное", - заявил он.Также в районе населенного пункта Каменка сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня "Смерч".
https://ria.ru/20220429/ustanovki-1786088327.html
макеевка
каменка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627165_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_66c73d9e0792b15fd6baa378925d1337.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, каменка
10:47 29.04.2022 (обновлено: 10:53 29.04.2022)
Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников
Минобороны сообщило. что средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников