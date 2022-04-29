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Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786087712.html
Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 29.04.2022
Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, включая один "Байрактар-ТБ2" вблизи российско-украинской... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:47
2022-04-29T10:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
макеевка
каменка
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, включая один "Байрактар-ТБ2" вблизи российско-украинской границы, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе "Байрактар-ТБ2" на российско-украинской границе в районе Нововодяное", - заявил он.Также в районе населенного пункта Каменка сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня "Смерч".
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в мире, макеевка, каменка
10:47 29.04.2022 (обновлено: 10:53 29.04.2022)
 
Средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников

Минобороны сообщило. что средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2". Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, включая один "Байрактар-ТБ2" вблизи российско-украинской границы, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе "Байрактар-ТБ2" на российско-украинской границе в районе Нововодяное", - заявил он.
Также в районе населенного пункта Каменка сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня "Смерч".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМакеевкаКаменка
 
 
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