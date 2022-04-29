https://ria.ru/20220429/ukraina-1786086999.html

На Украине ракетами "Калибр" уничтожены три электроподстанции

На Украине ракетами "Калибр" уничтожены три электроподстанции - РИА Новости, 29.04.2022

На Украине ракетами "Калибр" уничтожены три электроподстанции

Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожили три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:43

2022-04-29T10:43

2022-04-29T10:56

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожили три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он сообщил, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.

https://ria.ru/20220429/ukraina-1786089181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия