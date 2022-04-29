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На Украине ракетами "Калибр" уничтожены три электроподстанции - РИА Новости, 29.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786086999.html
На Украине ракетами "Калибр" уничтожены три электроподстанции
На Украине ракетами "Калибр" уничтожены три электроподстанции - РИА Новости, 29.04.2022
На Украине ракетами "Калибр" уничтожены три электроподстанции
Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожили три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:43
2022-04-29T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожили три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он сообщил, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786089181.html
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в мире, украина, россия
10:43 29.04.2022 (обновлено: 10:56 29.04.2022)
 
На Украине ракетами "Калибр" уничтожены три электроподстанции

Минобороны: на Украине уничтожены три электроподстанции у железнодорожных узлов

© Минобороны РФРакеты "Калибр"
Ракеты Калибр
© Минобороны РФ
Ракеты "Калибр". Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожили три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он сообщил, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 10:55
Россия уничтожила более 20 пунктов управления сил Украины
 
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