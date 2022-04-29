https://ria.ru/20220429/ucheniya-1786060622.html

СМИ: Британия направит на учения в Европу около восьми тысяч солдат

СМИ: Британия направит на учения в Европу около восьми тысяч солдат - РИА Новости, 29.04.2022

СМИ: Британия направит на учения в Европу около восьми тысяч солдат

Около 8 тысяч британских солдат будут направлены в Северную и Восточную Европу для участия в военных учения, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T07:25

2022-04-29T07:25

2022-04-29T07:25

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ЛОНДОН, 29 апр - РИА Новости. Около 8 тысяч британских солдат будут направлены в Северную и Восточную Европу для участия в военных учения, сообщает телеканал Sky News.Как отмечается, развертывание британского контингента достигнет пика в период с апреля по июнь."В ходе этих учений наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО и Объединенными экспедиционными войсками, демонстрируя солидарность и силу в ходе одних из крупнейших совместных маневров со времен холодной войны", - цитирует телеканал министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.Помимо сухопутных сил в странах от Финляндии до Северной Македонии будут развернуты десятки британских танков и более 100 боевых бронемашин. Командующий британскими сухопутными войсками генерал-лейтенант Ральф Вудисс назвал главной целью учений "сдерживание российской агрессии".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/kalibr-1786054099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, великобритания