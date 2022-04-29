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СМИ: Британия направит на учения в Европу около восьми тысяч солдат - РИА Новости, 29.04.2022
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СМИ: Британия направит на учения в Европу около восьми тысяч солдат
СМИ: Британия направит на учения в Европу около восьми тысяч солдат - РИА Новости, 29.04.2022
СМИ: Британия направит на учения в Европу около восьми тысяч солдат
Около 8 тысяч британских солдат будут направлены в Северную и Восточную Европу для участия в военных учения, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T07:25
2022-04-29T07:25
в мире
нато
великобритания
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ЛОНДОН, 29 апр - РИА Новости. Около 8 тысяч британских солдат будут направлены в Северную и Восточную Европу для участия в военных учения, сообщает телеканал Sky News.Как отмечается, развертывание британского контингента достигнет пика в период с апреля по июнь."В ходе этих учений наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО и Объединенными экспедиционными войсками, демонстрируя солидарность и силу в ходе одних из крупнейших совместных маневров со времен холодной войны", - цитирует телеканал министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.Помимо сухопутных сил в странах от Финляндии до Северной Македонии будут развернуты десятки британских танков и более 100 боевых бронемашин. Командующий британскими сухопутными войсками генерал-лейтенант Ральф Вудисс назвал главной целью учений "сдерживание российской агрессии".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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96
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в мире, нато, великобритания
07:25 29.04.2022
 
СМИ: Британия направит на учения в Европу около восьми тысяч солдат

Sky News: Британия направит на учения в Европу около восьми тысяч солдат

© Фото : British Army/FacebookВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : British Army/Facebook
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
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ЛОНДОН, 29 апр - РИА Новости. Около 8 тысяч британских солдат будут направлены в Северную и Восточную Европу для участия в военных учения, сообщает телеканал Sky News.
Как отмечается, развертывание британского контингента достигнет пика в период с апреля по июнь.
"В ходе этих учений наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО и Объединенными экспедиционными войсками, демонстрируя солидарность и силу в ходе одних из крупнейших совместных маневров со времен холодной войны", - цитирует телеканал министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
Помимо сухопутных сил в странах от Финляндии до Северной Македонии будут развернуты десятки британских танков и более 100 боевых бронемашин. Командующий британскими сухопутными войсками генерал-лейтенант Ральф Вудисс назвал главной целью учений "сдерживание российской агрессии".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреНАТОВеликобритания
 
 
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