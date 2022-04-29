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СК на Урале обвинил мужчину в убийстве жены и ее любовника - РИА Новости, 29.04.2022
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СК на Урале обвинил мужчину в убийстве жены и ее любовника
СК на Урале обвинил мужчину в убийстве жены и ее любовника - РИА Новости, 29.04.2022
СК на Урале обвинил мужчину в убийстве жены и ее любовника
Следствие предъявило жителю Нижнесергинского района Свердловской области обвинение в убийстве жены и ее любовника, сообщил журналистам в пятницу старший... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T22:52
2022-04-29T22:52
происшествия
валерий горелых
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Следствие предъявило жителю Нижнесергинского района Свердловской области обвинение в убийстве жены и ее любовника, сообщил журналистам в пятницу старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга."Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области 36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). По версии следствия, в ночь на 29 апреля 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Тимирязева в поселке городского типа Бисерть, на почве ревности при помощи ножа причинил несколько ранений мужчине, 1989 года рождения", - сказал представитель СУСК.По его словам, после этого обвиняемый стал преследовать выбежавшую из дома супругу, 1984 года рождения. Мужчина настиг ее у расположенного рядом дома и несколько раз ударил ножом. Женщина скончалась на месте. Потерпевший-мужчина с полученными травмами был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Назначен ряд судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, в семье, в которой случился инцидент, с недавних пор не заладились отношения. Супруги решили пожить раздельно, несмотря на то, что воспитывали двух дочерей, одна из которых - совместный ребенок, а вторая – от первого брака жены. Мужчина периодически навещал своих домашних. Так произошло и в день ЧП."В гостях у супруги находился его, как выразился ныне задержанный, лучший друг. Через некоторое время "на огонек" заглянула еще одна местная жительница с двумя молодыми людьми. Таким образом, компания из шести человек весело проводила свой досуг. Около 22.00 (20.00 мск) глава семьи покинул квартиру, чтобы выспаться, а под утро вернулся и увидел страшную для него картину, суть которой сводилась к измене. Гнев и ярость одновременно мгновенно переполнили мужчину. Сначала завязалась драка, переросшая достаточно быстро в поножовщину. Ближайший товарищ получил четыре удара ножом, а жена – пять", - отметил Горелых.Он добавил, что у женщины хватило сил выбежать на улицу в надежде скрыться от разъяренного мужа, но "он ее догнал и хладнокровно лишил жизни"."Ранее задержанный уже имел судимость за преступление против личности, но познать, что такое тюрьма, не имел возможности, так как на первый раз получил условную меру наказания. Когда сыщики уголовного розыска после задержания поинтересовались, не сожалеет ли он о случившемся, он ответил отрицательно. Судьбу двух девочек в настоящее время решают специалисты органов опеки. Пока детей передали их бабушке со стороны отца", - подчеркнул Горелых.
https://ria.ru/20220428/arest-1786024426.html
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происшествия, валерий горелых, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
22:52 29.04.2022
 
СК на Урале обвинил мужчину в убийстве жены и ее любовника

СК по Свердловской области обвинил мужчину в убийстве жены и ее любовника

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Следствие предъявило жителю Нижнесергинского района Свердловской области обвинение в убийстве жены и ее любовника, сообщил журналистам в пятницу старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
"Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области 36-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). По версии следствия, в ночь на 29 апреля 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Тимирязева в поселке городского типа Бисерть, на почве ревности при помощи ножа причинил несколько ранений мужчине, 1989 года рождения", - сказал представитель СУСК.
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 19:28
Мать, обвиняемую в убийстве шестилетнего сына в Подмосковье, арестовали
По его словам, после этого обвиняемый стал преследовать выбежавшую из дома супругу, 1984 года рождения. Мужчина настиг ее у расположенного рядом дома и несколько раз ударил ножом. Женщина скончалась на месте. Потерпевший-мужчина с полученными травмами был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Назначен ряд судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, в семье, в которой случился инцидент, с недавних пор не заладились отношения. Супруги решили пожить раздельно, несмотря на то, что воспитывали двух дочерей, одна из которых - совместный ребенок, а вторая – от первого брака жены. Мужчина периодически навещал своих домашних. Так произошло и в день ЧП.
"В гостях у супруги находился его, как выразился ныне задержанный, лучший друг. Через некоторое время "на огонек" заглянула еще одна местная жительница с двумя молодыми людьми. Таким образом, компания из шести человек весело проводила свой досуг. Около 22.00 (20.00 мск) глава семьи покинул квартиру, чтобы выспаться, а под утро вернулся и увидел страшную для него картину, суть которой сводилась к измене. Гнев и ярость одновременно мгновенно переполнили мужчину. Сначала завязалась драка, переросшая достаточно быстро в поножовщину. Ближайший товарищ получил четыре удара ножом, а жена – пять", - отметил Горелых.
Он добавил, что у женщины хватило сил выбежать на улицу в надежде скрыться от разъяренного мужа, но "он ее догнал и хладнокровно лишил жизни".
"Ранее задержанный уже имел судимость за преступление против личности, но познать, что такое тюрьма, не имел возможности, так как на первый раз получил условную меру наказания. Когда сыщики уголовного розыска после задержания поинтересовались, не сожалеет ли он о случившемся, он ответил отрицательно. Судьбу двух девочек в настоящее время решают специалисты органов опеки. Пока детей передали их бабушке со стороны отца", - подчеркнул Горелых.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 14:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК заведет дело после обстрела украинскими войсками монастыря в ЛНР
 
ПроисшествияВалерий ГорелыхСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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