https://ria.ru/20220429/ubiystvo-1786101426.html

Жительница Алтая убила сожителя и поручила сыну от него спрятать тело

Жительница Алтая убила сожителя и поручила сыну от него спрятать тело - РИА Новости, 29.04.2022

Жительница Алтая убила сожителя и поручила сыну от него спрятать тело

Многодетная мать, которая убила угрожавшего ей гражданского мужа в Новый год и поручила сыну спрятать тело в лесу, предстанет перед судом в Алтайском крае,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:45

2022-04-29T11:45

2022-04-29T11:45

происшествия

россия

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg

БАРНАУЛ, 29 апр - РИА Новости. Многодетная мать, которая убила угрожавшего ей гражданского мужа в Новый год и поручила сыну спрятать тело в лесу, предстанет перед судом в Алтайском крае, сообщает СУСК РФ по региону."Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Первомайского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. По данным следствия, обвиняемая и ее сожитель воспитывали четверых несовершеннолетних детей. В новогоднюю ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина стал угрожать своей пассии, демонстрируя при этом нож."В ходе ссоры женщина выхватила у сожителя нож и нанесла ему 12 ранений в жизненно важные органы, от которых потерпевший скончался на месте. Испугавшись содеянного, обвиняемая решила сокрыть тело мужчины, замаскировав преступление под безвестное исчезновение. Для этого она попросила своего несовершеннолетнего сына отвезти тело отца в лес и закопать в снегу", - уточняют в СУСК.

https://ria.ru/20211217/ubiystvo-1764078269.html

россия

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)