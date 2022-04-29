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Жительница Алтая убила сожителя и поручила сыну от него спрятать тело - РИА Новости, 29.04.2022
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Жительница Алтая убила сожителя и поручила сыну от него спрятать тело
Жительница Алтая убила сожителя и поручила сыну от него спрятать тело - РИА Новости, 29.04.2022
Жительница Алтая убила сожителя и поручила сыну от него спрятать тело
Многодетная мать, которая убила угрожавшего ей гражданского мужа в Новый год и поручила сыну спрятать тело в лесу, предстанет перед судом в Алтайском крае,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:45
2022-04-29T11:45
происшествия
россия
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 29 апр - РИА Новости. Многодетная мать, которая убила угрожавшего ей гражданского мужа в Новый год и поручила сыну спрятать тело в лесу, предстанет перед судом в Алтайском крае, сообщает СУСК РФ по региону."Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Первомайского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. По данным следствия, обвиняемая и ее сожитель воспитывали четверых несовершеннолетних детей. В новогоднюю ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина стал угрожать своей пассии, демонстрируя при этом нож."В ходе ссоры женщина выхватила у сожителя нож и нанесла ему 12 ранений в жизненно важные органы, от которых потерпевший скончался на месте. Испугавшись содеянного, обвиняемая решила сокрыть тело мужчины, замаскировав преступление под безвестное исчезновение. Для этого она попросила своего несовершеннолетнего сына отвезти тело отца в лес и закопать в снегу", - уточняют в СУСК.
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россия
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происшествия, россия, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
11:45 29.04.2022
 
Жительница Алтая убила сожителя и поручила сыну от него спрятать тело

Жительницу Алтая, убившую сожителя и поручившую сыну от него спрятать тело, ждет суд

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 29 апр - РИА Новости. Многодетная мать, которая убила угрожавшего ей гражданского мужа в Новый год и поручила сыну спрятать тело в лесу, предстанет перед судом в Алтайском крае, сообщает СУСК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Первомайского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. По данным следствия, обвиняемая и ее сожитель воспитывали четверых несовершеннолетних детей. В новогоднюю ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина стал угрожать своей пассии, демонстрируя при этом нож.
"В ходе ссоры женщина выхватила у сожителя нож и нанесла ему 12 ранений в жизненно важные органы, от которых потерпевший скончался на месте. Испугавшись содеянного, обвиняемая решила сокрыть тело мужчины, замаскировав преступление под безвестное исчезновение. Для этого она попросила своего несовершеннолетнего сына отвезти тело отца в лес и закопать в снегу", - уточняют в СУСК.
Исправительно-трудовая колония № 12. Село Заозерное. Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря 2021, 08:00
"Жалею до сих пор": откровения женщин, убивших своих мужей
 
ПроисшествияРоссияАлтайский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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