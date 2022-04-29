https://ria.ru/20220429/tsentrobank-1786173878.html
Центробанк поддержал решение о консолидации РНКБ, "Открытия" и ВТБ
Центробанк поддержал решение о консолидации РНКБ, "Открытия" и ВТБ - РИА Новости, 29.04.2022
Центробанк поддержал решение о консолидации РНКБ, "Открытия" и ВТБ
Банк России поддержал предложение о консолидации банков РНКБ, "Открытия" и ВТБ, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:46
2022-04-29T15:46
2022-04-29T16:02
экономика
андрей костин (банкир)
михаил мишустин
втб
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России поддержал предложение о консолидации банков РНКБ, "Открытия" и ВТБ, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.В пятницу издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации - "Открытие" и РНКБ."Что касается консолидации банков, мы поддержали это решение исходя из следующего: мы готовили "Открытие" к продаже в рынок, работали с потенциальными инвесторами, кстати, они были, но сейчас мы в обозримой перспективе не видим возможности продать банк "Открытие" в рынок. И понимаем, что мы как регулятор банковский не можем долго быть собственником банка. В этих условиях, на наш взгляд, это разумное решение", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, андрей костин (банкир), михаил мишустин, втб, эльвира набиуллина
15:46 29.04.2022 (обновлено: 16:02 29.04.2022)
Центробанк поддержал решение о консолидации РНКБ, "Открытия" и ВТБ
Набиуллина заявила, что Центробанк поддержал решение о консолидации РНКБ, "Открытия" и ВТБ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России поддержал предложение о консолидации банков РНКБ, "Открытия" и ВТБ, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
В пятницу издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что глава ВТБ Андрей Костин
обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину
с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации - "Открытие" и РНКБ.
"Что касается консолидации банков, мы поддержали это решение исходя из следующего: мы готовили "Открытие" к продаже в рынок, работали с потенциальными инвесторами, кстати, они были, но сейчас мы в обозримой перспективе не видим возможности продать банк "Открытие" в рынок. И понимаем, что мы как регулятор банковский не можем долго быть собственником банка. В этих условиях, на наш взгляд, это разумное решение", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.