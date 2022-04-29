https://ria.ru/20220429/tsentrobank-1786173878.html

Центробанк поддержал решение о консолидации РНКБ, "Открытия" и ВТБ

Центробанк поддержал решение о консолидации РНКБ, "Открытия" и ВТБ - РИА Новости, 29.04.2022

Центробанк поддержал решение о консолидации РНКБ, "Открытия" и ВТБ

Банк России поддержал предложение о консолидации банков РНКБ, "Открытия" и ВТБ, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:46

2022-04-29T15:46

2022-04-29T16:02

экономика

андрей костин (банкир)

михаил мишустин

втб

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России поддержал предложение о консолидации банков РНКБ, "Открытия" и ВТБ, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.В пятницу издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации - "Открытие" и РНКБ."Что касается консолидации банков, мы поддержали это решение исходя из следующего: мы готовили "Открытие" к продаже в рынок, работали с потенциальными инвесторами, кстати, они были, но сейчас мы в обозримой перспективе не видим возможности продать банк "Открытие" в рынок. И понимаем, что мы как регулятор банковский не можем долго быть собственником банка. В этих условиях, на наш взгляд, это разумное решение", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220429/vtb-1786067374.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, андрей костин (банкир), михаил мишустин, втб, эльвира набиуллина