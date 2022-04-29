https://ria.ru/20220429/tsentrobank-1786173739.html
Центробанк обсуждал снижение ставки до 15% и до 14%, заявила Набиуллина
Центробанк обсуждал снижение ставки до 15% и до 14%, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022
Центробанк обсуждал снижение ставки до 15% и до 14%, заявила Набиуллина
Банк России в пятницу на заседании совета директоров рассматривал два варианта снижения ключевой ставки - до 14% и до 15%, рассказала в ходе пресс-конференции... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:45
2022-04-29T15:45
2022-04-29T16:02
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России в пятницу на заседании совета директоров рассматривал два варианта снижения ключевой ставки - до 14% и до 15%, рассказала в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается тех решений, которые сегодня обсуждались на совете директоров, обсуждалось в основном два варианта: решение о снижении до 15% и снижение до 14%", - сообщила Набиуллина.Ранее в пятницу ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта с 17% до 14%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
15:45 29.04.2022 (обновлено: 16:02 29.04.2022)
Центробанк обсуждал снижение ставки до 15% и до 14%, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина: совет директоров обсуждал снижение ключевой ставки до 14% и до 15%