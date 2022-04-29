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Центробанк обсуждал снижение ставки до 15% и до 14%, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022
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Центробанк обсуждал снижение ставки до 15% и до 14%, заявила Набиуллина
Центробанк обсуждал снижение ставки до 15% и до 14%, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022
Центробанк обсуждал снижение ставки до 15% и до 14%, заявила Набиуллина
Банк России в пятницу на заседании совета директоров рассматривал два варианта снижения ключевой ставки - до 14% и до 15%, рассказала в ходе пресс-конференции... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:45
2022-04-29T16:02
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России в пятницу на заседании совета директоров рассматривал два варианта снижения ключевой ставки - до 14% и до 15%, рассказала в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается тех решений, которые сегодня обсуждались на совете директоров, обсуждалось в основном два варианта: решение о снижении до 15% и снижение до 14%", - сообщила Набиуллина.Ранее в пятницу ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта с 17% до 14%.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
15:45 29.04.2022 (обновлено: 16:02 29.04.2022)
 
Центробанк обсуждал снижение ставки до 15% и до 14%, заявила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина: совет директоров обсуждал снижение ключевой ставки до 14% и до 15%

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Банк России в пятницу на заседании совета директоров рассматривал два варианта снижения ключевой ставки - до 14% и до 15%, рассказала в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается тех решений, которые сегодня обсуждались на совете директоров, обсуждалось в основном два варианта: решение о снижении до 15% и снижение до 14%", - сообщила Набиуллина.
Как ключевая ставка влияет на инфляциюКак ключевая ставка влияет на инфляцию
Инфографика
Ранее в пятницу ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта с 17% до 14%.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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