https://ria.ru/20220429/tovarooborot-1786116772.html
Губернатор Пермского края обсудил развитие товарооборота с послом Китая
Губернатор Пермского края обсудил развитие товарооборота с послом Китая - РИА Новости, 29.04.2022
Губернатор Пермского края обсудил развитие товарооборота с послом Китая
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и посол Китая Чжан Ханьхуэй обсудили перспективы наращивания экспорта и импорта региона и республики, сообщается на... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:26
2022-04-29T13:26
2022-04-29T13:26
пермский край
китай
чжан ханьхуэй
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786117598_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2863debe4ff364b9d33785f39c946e11.jpg
ПЕРМЬ, 29 апр – РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и посол Китая Чжан Ханьхуэй обсудили перспективы наращивания экспорта и импорта региона и республики, сообщается на сайте главы края и правительства.По данным пресс-службы губернатора, Махонин в Москве провел рабочую встречу с послом КНР в РФ Чжан Ханьхуэем."В ходе совещания стороны обсудили планы о развитии экономических связей, в частности экспорта и импорта товаров", – говорится в сообщении.Махонин подчеркнул, что компании Пермского края и КНР наращивают партнерство. По его словам, товарооборот в 2021 году вырос по отношению к уровню 2020 года более чем на 78% – с 651 миллионов долларов до 1,1 миллиарда долларов. По этому показателю Пермский край занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа.В ведомстве добавили, что объем импорта из КНР в Пермский край в 2021 году превысил 260 миллионов долларов. Преимущественно предприятия региона закупают у китайских поставщиков продукцию машиностроения, химической промышленности.Махонин отметил, что в условиях действия санкций, введенных против России, партнерские отношения Пермского края и Китаем приобретают особую значимость. Это во многом связано с ограничениями, введенными на поставки в Россию различного оборудования, станков и другой продукции машиностроения.Как отметил губернатор, за прошлый год промышленники региона импортировали из КНР такой продукции на 163 миллионов долларов, и в новых экономических условиях число компаний, заинтересованных в поставках таких товаров из Китая, возрастает.
https://ria.ru/20220421/podderzhka-1784769499.html
пермский край
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786117598_49:0:865:611_1920x0_80_0_0_249e5f00101998634e771d1ddde3ded9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, китай, чжан ханьхуэй
ПЕРМЬ, 29 апр – РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и посол Китая Чжан Ханьхуэй обсудили перспективы наращивания экспорта и импорта региона и республики, сообщается на сайте главы края и правительства.
По данным пресс-службы губернатора, Махонин в Москве
провел рабочую встречу с послом КНР
в РФ Чжан Ханьхуэем
.
"В ходе совещания стороны обсудили планы о развитии экономических связей, в частности экспорта и импорта товаров", – говорится в сообщении.
Махонин подчеркнул, что компании Пермского края
и КНР наращивают партнерство. По его словам, товарооборот в 2021 году вырос по отношению к уровню 2020 года более чем на 78% – с 651 миллионов долларов до 1,1 миллиарда долларов. По этому показателю Пермский край занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа.
"Из общего объема товарооборота более 900 миллионов долларов в прошлом году составил экспорт из региона: предприятия края поставляют компаниям страны – экономического партнера продукцию химической промышленности, каучук, минеральные удобрения и древесину", – уточнили в пресс-службе губернатора.
В ведомстве добавили, что объем импорта из КНР в Пермский край в 2021 году превысил 260 миллионов долларов. Преимущественно предприятия региона закупают у китайских поставщиков продукцию машиностроения, химической промышленности.
Махонин отметил, что в условиях действия санкций, введенных против России, партнерские отношения Пермского края и Китаем приобретают особую значимость. Это во многом связано с ограничениями, введенными на поставки в Россию различного оборудования, станков и другой продукции машиностроения.
Как отметил губернатор, за прошлый год промышленники региона импортировали из КНР такой продукции на 163 миллионов долларов, и в новых экономических условиях число компаний, заинтересованных в поставках таких товаров из Китая, возрастает.
"В ходе встречи стороны также обсудили возможности сотрудничества в части экспорта из Прикамья в Китай продукции пищевой промышленности, а в Пермский край – электротранспорта и комплектующих", – заключили в пресс-службе губернатора.