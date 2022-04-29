https://ria.ru/20220429/tovarooborot-1786116772.html

Губернатор Пермского края обсудил развитие товарооборота с послом Китая

Губернатор Пермского края обсудил развитие товарооборота с послом Китая - РИА Новости, 29.04.2022

Губернатор Пермского края обсудил развитие товарооборота с послом Китая

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и посол Китая Чжан Ханьхуэй обсудили перспективы наращивания экспорта и импорта региона и республики, сообщается на... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:26

2022-04-29T13:26

2022-04-29T13:26

пермский край

китай

чжан ханьхуэй

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786117598_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2863debe4ff364b9d33785f39c946e11.jpg

ПЕРМЬ, 29 апр – РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и посол Китая Чжан Ханьхуэй обсудили перспективы наращивания экспорта и импорта региона и республики, сообщается на сайте главы края и правительства.По данным пресс-службы губернатора, Махонин в Москве провел рабочую встречу с послом КНР в РФ Чжан Ханьхуэем."В ходе совещания стороны обсудили планы о развитии экономических связей, в частности экспорта и импорта товаров", – говорится в сообщении.Махонин подчеркнул, что компании Пермского края и КНР наращивают партнерство. По его словам, товарооборот в 2021 году вырос по отношению к уровню 2020 года более чем на 78% – с 651 миллионов долларов до 1,1 миллиарда долларов. По этому показателю Пермский край занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа.В ведомстве добавили, что объем импорта из КНР в Пермский край в 2021 году превысил 260 миллионов долларов. Преимущественно предприятия региона закупают у китайских поставщиков продукцию машиностроения, химической промышленности.Махонин отметил, что в условиях действия санкций, введенных против России, партнерские отношения Пермского края и Китаем приобретают особую значимость. Это во многом связано с ограничениями, введенными на поставки в Россию различного оборудования, станков и другой продукции машиностроения.Как отметил губернатор, за прошлый год промышленники региона импортировали из КНР такой продукции на 163 миллионов долларов, и в новых экономических условиях число компаний, заинтересованных в поставках таких товаров из Китая, возрастает.

https://ria.ru/20220421/podderzhka-1784769499.html

пермский край

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, китай, чжан ханьхуэй