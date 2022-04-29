https://ria.ru/20220429/teplo-1786118826.html

Томенко: ситуация с обеспечением теплом жителей Алтая стала более надежной

Томенко: ситуация с обеспечением теплом жителей Алтая стала более надежной - РИА Новости, 29.04.2022

Томенко: ситуация с обеспечением теплом жителей Алтая стала более надежной

Ситуация с обеспечением теплом жителей Алтайского края стала значительно более надежной, чем несколько лет назад, заявил губернатор региона Виктор Томенко во... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:00

2022-04-29T13:00

2022-04-29T13:00

алтайский край

жкх

алтайский край

барнаул

бийск

общество

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 29 апр - РИА Новости. Ситуация с обеспечением теплом жителей Алтайского края стала значительно более надежной, чем несколько лет назад, заявил губернатор региона Виктор Томенко во время отчета на сессии АКЗС."Край в числе первых в стране перешел на механизм формирования ценовой зоны, на долгосрочные взаимоотношения и подходы к регулированию тарифов на тепло в крупных городах Барнауле, Бийске, Рубцовске. Ситуация стала значительно более надежной, чем последние годы, тем более - чем пятилетие назад. Ни резонансных, ни чрезвычайных ситуаций не было, хотя мы помним, что еще несколько лет назад они отмечались в разгар зимы", - цитирует губернатора его пресс-служба.Глава региона отметил, что осенне-зимний период 2021-2022 годов был начат своевременно, в настоящее время проходит в штатном режиме и планово завершается. Томенко напомнил о трудностях, с которыми пришлось столкнуться, в частности наблюдались ценовые колебания на уголь. Затем к инфляционным процессам добавилась ситуация на мировых угольных рынках."Совместными усилиями нам удалось не допустить срывов, за исключением инцидента в городе Яровое, где природа остановок другая, и это тема для отдельного разговора", - отметил Томенко.Правительством Алтайского края были приняты меры по стабилизации поставок угля жителям края. Это позволило в первой половине ноября 2021 года обеспечить наличие угля для продажи населению на всех площадках региона. Сегодня правительство региона проводит совместные торги на поставку угля для муниципальных нужд, формирует краевой резервный запас топлива, муниципальным образованиям предоставляет большой объем субсидии из краевого бюджета на оплату приобретаемого угля."Льготным категориям граждан в бюджете края ежегодно предусматривается субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе на приобретение твердого топлива. В прошлом году почти 400 тысяч человек получили компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, около 90 тысяч семей с невысокими доходами – субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220414/turisty-1783473201.html

https://ria.ru/20220407/sertifikaty-1782273598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

жкх, алтайский край, барнаул, бийск, общество, виктор томенко