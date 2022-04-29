https://ria.ru/20220429/syr-1786067120.html
Сахалин впервые запустил производство сыров в промышленных масштабах
Сахалин впервые запустил производство сыров в промышленных масштабах - РИА Новости, 29.04.2022
Сахалин впервые запустил производство сыров в промышленных масштабах
Компания "Грин Агро-Сахалин", впервые организовавшая на островах промышленное производство сыров, после майских праздников отправит первую партию сорта... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T08:54
2022-04-29T08:54
2022-04-29T08:54
экономика
приморский край
дания
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр – РИА Новости. Компания "Грин Агро-Сахалин", впервые организовавшая на островах промышленное производство сыров, после майских праздников отправит первую партию сорта "Голландский" в торговые сети, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе правительства региона."В Сахалинской области впервые запущено промышленное производство полутвердых сыров. Наш регион будет меньше зависеть от поставок еще одной категории продуктов питания из-за рубежа или из других субъектов России", – цитирует пресс-служба председателя правительства региона Алексея Белика.С выходом на плановые показатели завод будет ежедневно выпускать до пяти тонн сыров восьми наименований. Первыми в островные магазины поступят "Голландский", "Российский", "Сметанковый" и "Гауда", затем наступит черед "Тильзитера", "Витязя", "Маасдама" и "Пармезана". Продукция изготовлена из местного молока.По информации властей региона, компания имеет дойное стадо численностью более 1,7 тысячи голов. Коров для хозяйства завозили из Приморского края и Дании.Животноводческий комплекс "Грин Агро-Сахалин" создан в рамках территории опережающего развития "Южная" и активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности территории со сложной логистикой.
https://ria.ru/20220427/mebel-1785650727.html
https://ria.ru/20220424/bumaga-1785139969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, приморский край, дания, сахалинская область
Сахалин впервые запустил производство сыров в промышленных масштабах
В Сахалинской области впервые запустили промышленное производство полутвердых сыров
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр – РИА Новости. Компания "Грин Агро-Сахалин", впервые организовавшая на островах промышленное производство сыров, после майских праздников отправит первую партию сорта "Голландский" в торговые сети, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе правительства региона.
"В Сахалинской области
впервые запущено промышленное производство полутвердых сыров. Наш регион будет меньше зависеть от поставок еще одной категории продуктов питания из-за рубежа или из других субъектов России", – цитирует пресс-служба председателя правительства региона Алексея Белика.
С выходом на плановые показатели завод будет ежедневно выпускать до пяти тонн сыров восьми наименований. Первыми в островные магазины поступят "Голландский", "Российский", "Сметанковый" и "Гауда", затем наступит черед "Тильзитера", "Витязя", "Маасдама" и "Пармезана". Продукция изготовлена из местного молока.
По информации властей региона, компания имеет дойное стадо численностью более 1,7 тысячи голов. Коров для хозяйства завозили из Приморского края
и Дании
.
Животноводческий комплекс "Грин Агро-Сахалин" создан в рамках территории опережающего развития "Южная" и активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности территории со сложной логистикой.