https://ria.ru/20220429/syr-1786067120.html

Сахалин впервые запустил производство сыров в промышленных масштабах

Сахалин впервые запустил производство сыров в промышленных масштабах - РИА Новости, 29.04.2022

Сахалин впервые запустил производство сыров в промышленных масштабах

Компания "Грин Агро-Сахалин", впервые организовавшая на островах промышленное производство сыров, после майских праздников отправит первую партию сорта... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T08:54

2022-04-29T08:54

2022-04-29T08:54

экономика

приморский край

дания

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр – РИА Новости. Компания "Грин Агро-Сахалин", впервые организовавшая на островах промышленное производство сыров, после майских праздников отправит первую партию сорта "Голландский" в торговые сети, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе правительства региона."В Сахалинской области впервые запущено промышленное производство полутвердых сыров. Наш регион будет меньше зависеть от поставок еще одной категории продуктов питания из-за рубежа или из других субъектов России", – цитирует пресс-служба председателя правительства региона Алексея Белика.С выходом на плановые показатели завод будет ежедневно выпускать до пяти тонн сыров восьми наименований. Первыми в островные магазины поступят "Голландский", "Российский", "Сметанковый" и "Гауда", затем наступит черед "Тильзитера", "Витязя", "Маасдама" и "Пармезана". Продукция изготовлена из местного молока.По информации властей региона, компания имеет дойное стадо численностью более 1,7 тысячи голов. Коров для хозяйства завозили из Приморского края и Дании.Животноводческий комплекс "Грин Агро-Сахалин" создан в рамках территории опережающего развития "Южная" и активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности территории со сложной логистикой.

https://ria.ru/20220427/mebel-1785650727.html

https://ria.ru/20220424/bumaga-1785139969.html

приморский край

дания

сахалинская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, приморский край, дания, сахалинская область