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Сахалин впервые запустил производство сыров в промышленных масштабах - РИА Новости, 29.04.2022
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Сахалин впервые запустил производство сыров в промышленных масштабах
Сахалин впервые запустил производство сыров в промышленных масштабах - РИА Новости, 29.04.2022
Сахалин впервые запустил производство сыров в промышленных масштабах
Компания "Грин Агро-Сахалин", впервые организовавшая на островах промышленное производство сыров, после майских праздников отправит первую партию сорта... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T08:54
2022-04-29T08:54
экономика
приморский край
дания
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр – РИА Новости. Компания "Грин Агро-Сахалин", впервые организовавшая на островах промышленное производство сыров, после майских праздников отправит первую партию сорта "Голландский" в торговые сети, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе правительства региона."В Сахалинской области впервые запущено промышленное производство полутвердых сыров. Наш регион будет меньше зависеть от поставок еще одной категории продуктов питания из-за рубежа или из других субъектов России", – цитирует пресс-служба председателя правительства региона Алексея Белика.С выходом на плановые показатели завод будет ежедневно выпускать до пяти тонн сыров восьми наименований. Первыми в островные магазины поступят "Голландский", "Российский", "Сметанковый" и "Гауда", затем наступит черед "Тильзитера", "Витязя", "Маасдама" и "Пармезана". Продукция изготовлена из местного молока.По информации властей региона, компания имеет дойное стадо численностью более 1,7 тысячи голов. Коров для хозяйства завозили из Приморского края и Дании.Животноводческий комплекс "Грин Агро-Сахалин" создан в рамках территории опережающего развития "Южная" и активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности территории со сложной логистикой.
https://ria.ru/20220427/mebel-1785650727.html
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приморский край
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экономика, приморский край, дания, сахалинская область
08:54 29.04.2022
 
Сахалин впервые запустил производство сыров в промышленных масштабах

В Сахалинской области впервые запустили промышленное производство полутвердых сыров

© Fotolia / contrastwerkstattПроизводство сыра
Производство сыра - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Fotolia / contrastwerkstatt
Производство сыра. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр – РИА Новости. Компания "Грин Агро-Сахалин", впервые организовавшая на островах промышленное производство сыров, после майских праздников отправит первую партию сорта "Голландский" в торговые сети, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе правительства региона.
Сахалинской области впервые запущено промышленное производство полутвердых сыров. Наш регион будет меньше зависеть от поставок еще одной категории продуктов питания из-за рубежа или из других субъектов России", – цитирует пресс-служба председателя правительства региона Алексея Белика.
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С выходом на плановые показатели завод будет ежедневно выпускать до пяти тонн сыров восьми наименований. Первыми в островные магазины поступят "Голландский", "Российский", "Сметанковый" и "Гауда", затем наступит черед "Тильзитера", "Витязя", "Маасдама" и "Пармезана". Продукция изготовлена из местного молока.
По информации властей региона, компания имеет дойное стадо численностью более 1,7 тысячи голов. Коров для хозяйства завозили из Приморского края и Дании.
Животноводческий комплекс "Грин Агро-Сахалин" создан в рамках территории опережающего развития "Южная" и активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности территории со сложной логистикой.
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ЭкономикаПриморский крайДанияСахалинская область
 
 
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