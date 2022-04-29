https://ria.ru/20220429/svyaz-1786058049.html

Мобильная связь в России должна была дорожать и раньше, считает эксперт

Мобильная связь в России должна была дорожать и раньше, считает эксперт - РИА Новости, 29.04.2022

Мобильная связь в России должна была дорожать и раньше, считает эксперт

Стоимость мобильной связи в РФ выросла в среднем на 10% у крупных операторов после рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о привязке тарифов к РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T05:53

2022-04-29T05:53

2022-04-29T05:53

экономика

вымпелком

билайн

мтс

мегафон

россия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Стоимость мобильной связи в РФ выросла в среднем на 10% у крупных операторов после рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о привязке тарифов к инфляции в стране, выяснил корреспондент РИА Новости. Однако инфляция не главная причина такой динамики, рост цен скорее коррекционный, так как государство долгое время сдерживало ценовую политику в этой сфере, рассказал РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции, разработанные для обеспечения развития экономики РФ в условиях санкций. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.После этого, как выяснил корреспондент РИА Новости, МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 пересмотрели условия своих пакетов, повысив цены на мобильную связь в среднем на 10%. "Прямой взаимосвязи между стоимостью рубля и стоимостью связи в России нет. Большая часть расходов операторов номинирована в долларах и в евро, но, если смотреть на последние годы, операторы испытывали давление именно со стороны государства, оно не давало поднимать тарифы, считая это социальной функцией", - говорит Муртазин.Он добавляет, что, "если посмотреть с 2014 года, как менялись цены на связь, то мы неожиданно увидим, что они изменились незначительно для большинства абонентов, в то время как официальная инфляция сильно превышает размер изменения тарифа, и это было проблемой для всех". По словам Муртазина, операторы уже "говорили о том, что нужно менять цены", и текущие рекомендации отражают те меры, которые операторы хотели видеть раньше.Как выяснил корреспондент РИА Новости, многие операторы закрыли ряд линеек для подключения. В пресс-службе "Вымпелкома" рассказали агентству, что в случае с "Билайном" речь идет об архивации тарифа "Анлим". Тариф включал в себя бесплатный доступ к видеохостингу компании, в том числе 8000 фильмов и 75 ТВ-каналов.В свою очередь Tele2 постарались сгладить ситуацию для пользователей. В пресс-службе компании пояснили агентству, что добавили к новой тарифной линейке подписку на Wink в средние тарифы, на more.tv – в верхние, предложили безлимит на Discord. Пресс-служба МТС пояснила, что скорректировал тарифы для жителей Владивостока, Калуги и Курска, расширив пакеты интернета и минут. В пресс-службе "Мегафона" агентству объяснили повышение стоимости "увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи".

https://ria.ru/20220428/svyaz-1785888820.html

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экономика, вымпелком, билайн, мтс, мегафон, россия