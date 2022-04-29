https://ria.ru/20220429/stavki-1786194824.html
Набиуллина оценила уровень ставок по депозитам в банках
Набиуллина оценила уровень ставок по депозитам в банках - РИА Новости, 29.04.2022
Набиуллина оценила уровень ставок по депозитам в банках
Ставки по депозитам в РФ сейчас снижаются, но с учетом ожидаемого будущего снижения инфляции остаются привлекательными, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:39
2022-04-29T16:39
2022-04-29T16:39
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ставки по депозитам в РФ сейчас снижаются, но с учетом ожидаемого будущего снижения инфляции остаются привлекательными, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Ставки по депозитам - те, которые принимались в конце февраля - начале марта, были очень привлекательными. Правда, это в основном краткосрочные ставки. Сейчас происходит некоторое снижение ставок по депозитам, но есть инструменты, которые… есть и остаются привлекательными, еще и в условиях снижения инфляции - мы ожидаем снижения инфляции. Поэтому ставки с точки зрения будущей инфляции, на наш взгляд, остаются привлекательными", - сказала она в ходе пресс-конференции.Набиуллина добавила, что есть и другие инструменты сбережения. Например, на рынке торгуются многие бумаги российских корпораций. "Мы, когда рынок открывали, видели значимый спрос со стороны российских инвесторов - он есть, это тоже можно использовать, безусловно, другие элементы сбережения", - сказала глава ЦБ.
https://ria.ru/20220429/iran-1786059485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Набиуллина оценила уровень ставок по депозитам в банках
Глава ЦБ Набиуллина: ставки по депозитам в России снижаются, но остаются привлекательными
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ставки по депозитам в РФ сейчас снижаются, но с учетом ожидаемого будущего снижения инфляции остаются привлекательными, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Ставки по депозитам - те, которые принимались в конце февраля - начале марта, были очень привлекательными. Правда, это в основном краткосрочные ставки. Сейчас происходит некоторое снижение ставок по депозитам, но есть инструменты, которые… есть и остаются привлекательными, еще и в условиях снижения инфляции - мы ожидаем снижения инфляции. Поэтому ставки с точки зрения будущей инфляции, на наш взгляд, остаются привлекательными", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Набиуллина добавила, что есть и другие инструменты сбережения. Например, на рынке торгуются многие бумаги российских корпораций. "Мы, когда рынок открывали, видели значимый спрос со стороны российских инвесторов - он есть, это тоже можно использовать, безусловно, другие элементы сбережения", - сказала глава ЦБ
.