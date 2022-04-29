https://ria.ru/20220429/stavki-1786194824.html

Набиуллина оценила уровень ставок по депозитам в банках

Набиуллина оценила уровень ставок по депозитам в банках - РИА Новости, 29.04.2022

Набиуллина оценила уровень ставок по депозитам в банках

Ставки по депозитам в РФ сейчас снижаются, но с учетом ожидаемого будущего снижения инфляции остаются привлекательными, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:39

2022-04-29T16:39

2022-04-29T16:39

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ставки по депозитам в РФ сейчас снижаются, но с учетом ожидаемого будущего снижения инфляции остаются привлекательными, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Ставки по депозитам - те, которые принимались в конце февраля - начале марта, были очень привлекательными. Правда, это в основном краткосрочные ставки. Сейчас происходит некоторое снижение ставок по депозитам, но есть инструменты, которые… есть и остаются привлекательными, еще и в условиях снижения инфляции - мы ожидаем снижения инфляции. Поэтому ставки с точки зрения будущей инфляции, на наш взгляд, остаются привлекательными", - сказала она в ходе пресс-конференции.Набиуллина добавила, что есть и другие инструменты сбережения. Например, на рынке торгуются многие бумаги российских корпораций. "Мы, когда рынок открывали, видели значимый спрос со стороны российских инвесторов - он есть, это тоже можно использовать, безусловно, другие элементы сбережения", - сказала глава ЦБ.

https://ria.ru/20220429/iran-1786059485.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина