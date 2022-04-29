https://ria.ru/20220429/stavka-1786127824.html

Центробанк неожиданно снизил ключевую ставку с 17 до 14 процентов

Центробанк неожиданно снизил ключевую ставку с 17 до 14 процентов - РИА Новости, 29.04.2022

Центробанк неожиданно снизил ключевую ставку с 17 до 14 процентов

Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 14 процентов годовых, говорится в заявлении регулятора в Telegram. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:32

2022-04-29T13:32

2022-04-29T14:18

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 14 процентов годовых, говорится в заявлении регулятора в Telegram.Так, последние недельные данные, как заметили в ЦБ, указывают на замедление инфляции за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. Важными для дальнейшей динамики цен назвали такие показатели, как эффективность импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.По прогнозу регулятора, показатель годовой инфляции будет находиться в диапазоне 18-23 процентов в 2022 году, в 2023-м снизится до пяти-семи процентов и вернется к целевой отметке в четыре процента в 2024-м.Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России в 2022 году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году — более шести процентов.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план поддержки бизнеса, объем его финансирования, как ожидается, составит около триллиона рублей.

https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784048836.html

https://ria.ru/20220427/inflyatsiya-1785825532.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

центральный банк рф (цб рф), экономика