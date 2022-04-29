https://ria.ru/20220429/stavka-1786127824.html
Центробанк неожиданно снизил ключевую ставку с 17 до 14 процентов
Центробанк неожиданно снизил ключевую ставку с 17 до 14 процентов - РИА Новости, 29.04.2022
Центробанк неожиданно снизил ключевую ставку с 17 до 14 процентов
Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 14 процентов годовых, говорится в заявлении регулятора в Telegram. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:32
2022-04-29T13:32
2022-04-29T14:18
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 14 процентов годовых, говорится в заявлении регулятора в Telegram.Так, последние недельные данные, как заметили в ЦБ, указывают на замедление инфляции за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. Важными для дальнейшей динамики цен назвали такие показатели, как эффективность импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.По прогнозу регулятора, показатель годовой инфляции будет находиться в диапазоне 18-23 процентов в 2022 году, в 2023-м снизится до пяти-семи процентов и вернется к целевой отметке в четыре процента в 2024-м.Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России в 2022 году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году — более шести процентов.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план поддержки бизнеса, объем его финансирования, как ожидается, составит около триллиона рублей.
https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784048836.html
https://ria.ru/20220427/inflyatsiya-1785825532.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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центральный банк рф (цб рф), экономика
13:32 29.04.2022 (обновлено: 14:18 29.04.2022)
Центробанк неожиданно снизил ключевую ставку с 17 до 14 процентов
Центральный банк России неожиданно снизил ключевую ставку сразу с 17 до 14 процентов
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 14 процентов годовых, говорится в заявлении регулятора в Telegram
.
"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. В то же время риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки", — указано в сообщении.
Так, последние недельные данные, как заметили в ЦБ
, указывают на замедление инфляции за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности.
Важными для дальнейшей динамики цен назвали такие показатели, как эффективность импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.
По прогнозу регулятора, показатель годовой инфляции будет находиться в диапазоне 18-23 процентов в 2022 году, в 2023-м снизится до пяти-семи процентов и вернется к целевой отметке в четыре процента в 2024-м.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин
заявил, что инфляция в России
в 2022 году, по базовому прогнозу, составит 20,7%, в следующем году — более шести процентов.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву
. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план поддержки бизнеса, объем его финансирования, как ожидается, составит около триллиона рублей.