19:10 29.04.2022 (обновлено: 19:22 29.04.2022)
МИД: Россия не обязана сотрудничать с МУС по "расследованию" на Украине
Захарова: Россия не обязана сотрудничать с Международным уголовным судом по Украине
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия не обязана сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) в связи с "расследованием" по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Москва обратила внимание на анонсированное 25 апреля подключение прокуратуры Международного уголовного суда к созданной под эгидой Евроюста Совместной следственной группе Польши, Литвы и Украины.
"Что касается прокуратуры МУС, то этот ее шаг демонстрирует, что она даже не пытается соблюдать хотя бы видимость беспристрастности и объективности и с энтузиазмом подключается к процессу, в котором виновные явно назначены заранее. Если у кого-то еще оставались сомнения в том, что МУС – это орган, отрабатывающий политические заказы и не имеющий ничего общего с независимым правосудием, то новый "креативный" формат работы делает все предельно ясным", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.
Она отметила, что состав следственной группы предполагает, что ничего, кроме очернения России, ожидать не приходится. "Напоминаем, что Россия не участвует в Римском статуте МУС и не обязана с ним сотрудничать. Тем не менее мы по-прежнему будем внимательно отслеживать, как действует этот орган", - добавила Захарова.
В Кремле не раз заявляли, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда, с которым ее призывали сотрудничать. В РФ считают МУС политическим инструментом. Ранее МИД РФ, комментируя идею провести международное расследование военных преступлений на Украине, заявил, что Россия не доверяет международным следователям. В РФ не раз отмечали, что Киев и западные страны закрывают глаза на преступление в Одессе 2014 года, как и на неонацизм, разрастающийся на Украине. Кроме того, СК РФ расследует много дел по фактам преступлений в отношении мирного населения и военнослужащих РФ в Донбассе и на Украине.
По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.