Россия и Иран сотрудничают, несмотря на ситуацию в мире, заявил посол
Посол Джалали: Россия и Иран сотрудничают, несмотря на ситуацию в мире
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москва и Тегеран продолжают сотрудничество в сфере продовольствия, несмотря на ситуацию вокруг Украины, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Несмотря на новые условия, мы с Россией совместно работаем, наши усилия сконцентрированы на том, чтобы сотрудничество продолжалось в рамках (добро)соседства", - сказал посол.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН и Всемирная торговая организация (ВТО) призвали мировое сообщество принять срочные меры по обеспечению продовольственной безопасности в свете событий на Украине, заявив, что резкое повышение цен на базовые продукты питания и перебои с поставками товаров "ввергают в нищету миллионы людей".
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.