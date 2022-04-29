https://ria.ru/20220429/slovakiya-1786190206.html

В Братиславе готовы вести переговоры о передаче МиГ-29 Украине

В Братиславе готовы вести переговоры о передаче МиГ-29 Украине - РИА Новости, 29.04.2022

В Братиславе готовы вести переговоры о передаче МиГ-29 Украине

Словакия готова вести переговоры о возможной передаче своих истребителей МиГ-29 Украине в том случае, если будет обеспечен иной вариант охраны воздушного... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:23

2022-04-29T16:23

2022-04-29T16:23

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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ПРАГА, 29 апр – РИА Новости. Словакия готова вести переговоры о возможной передаче своих истребителей МиГ-29 Украине в том случае, если будет обеспечен иной вариант охраны воздушного пространства республики, сообщил в пятницу сайт газеты Pravda со ссылкой на главу минобороны Ярослава Надя."Как сообщил Надь, минобороны готово вести переговоры о возможном предоставлении Украине самолетов МиГ-29, если будет обеспечена охрана словацкого воздушного пространства", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу то же издание сообщило, что Надь после переговоров со своим польским коллегой Мариушем Блащаком заявил о том, что Польша будет охранять воздушное пространство Словакии, если вовремя не будут получены заказанные Братиславой в США истребители F-16.В начале марта телеканал ТА3 со ссылкой на минобороны сообщил, что закупаемые Словакией в США истребители F-16 из-за нехватки компонентов на предприятиях будут поставлены в республику на год позже, в 2024 году.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/slovakiya-1785422497.html

https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, украина, миг-29, ситуация в днр и лнр