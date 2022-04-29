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В ДНР на обесточенные из-за обстрелов шахты подали напряжение
В ДНР на обесточенные из-за обстрелов шахты подали напряжение - РИА Новости, 29.04.2022
В ДНР на обесточенные из-за обстрелов шахты подали напряжение
Напряжение подано на две шахты в Донецкой народной республике, которые были обесточены в результате обстрелов со стороны украинских войск, пострадавших нет,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:05
2022-04-29T21:05
2022-04-29T21:05
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Напряжение подано на две шахты в Донецкой народной республике, которые были обесточены в результате обстрелов со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики республики.Ранее министерство сообщило, что из-за обстрелов была обесточена шахта имени Челюскинцев и вентствол шахты имени Скочинского, более 70 горняков находились под землей, их подняли на поверхность, пострадавших нет."Благодаря оперативной работе сотрудников Кировских электрических сетей уже в 20.15 было подано напряжение на шахту имени Скочинского, а также включен вентилятор главного проветривания на шахте имени Челюскинцев", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале. Отмечается, что пострадавших в результате отключения электроэнергии нет, предприятия функционируют в обычном режиме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры района Донецка после обстрела ВСУ
Минздрав ДНР: 5 человек погибли, 23 пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка
2022-04-29T21:05
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, донецкая народная республика, видео
В ДНР на обесточенные из-за обстрелов шахты подали напряжение
Напряжение подано на две шахты в ДНР, которые были обесточены при обстрелах со стороны ВСУ