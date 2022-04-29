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В ДНР на обесточенные из-за обстрелов шахты подали напряжение - РИА Новости, 29.04.2022
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В ДНР на обесточенные из-за обстрелов шахты подали напряжение
В ДНР на обесточенные из-за обстрелов шахты подали напряжение - РИА Новости, 29.04.2022
В ДНР на обесточенные из-за обстрелов шахты подали напряжение
Напряжение подано на две шахты в Донецкой народной республике, которые были обесточены в результате обстрелов со стороны украинских войск, пострадавших нет,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:05
2022-04-29T21:05
в мире
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Напряжение подано на две шахты в Донецкой народной республике, которые были обесточены в результате обстрелов со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики республики.Ранее министерство сообщило, что из-за обстрелов была обесточена шахта имени Челюскинцев и вентствол шахты имени Скочинского, более 70 горняков находились под землей, их подняли на поверхность, пострадавших нет."Благодаря оперативной работе сотрудников Кировских электрических сетей уже в 20.15 было подано напряжение на шахту имени Скочинского, а также включен вентилятор главного проветривания на шахте имени Челюскинцев", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале. Отмечается, что пострадавших в результате отключения электроэнергии нет, предприятия функционируют в обычном режиме.
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Кадры района Донецка после обстрела ВСУ
Минздрав ДНР: 5 человек погибли, 23 пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, видео
В ДНР на обесточенные из-за обстрелов шахты подали напряжение
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Напряжение подано на две шахты в Донецкой народной республике, которые были обесточены в результате обстрелов со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики республики.
2022-04-29T21:05
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PT0M17S
21:05 29.04.2022
 
В ДНР на обесточенные из-за обстрелов шахты подали напряжение

Напряжение подано на две шахты в ДНР, которые были обесточены при обстрелах со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОтгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке
Отгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Отгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Напряжение подано на две шахты в Донецкой народной республике, которые были обесточены в результате обстрелов со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики республики.
Ранее министерство сообщило, что из-за обстрелов была обесточена шахта имени Челюскинцев и вентствол шахты имени Скочинского, более 70 горняков находились под землей, их подняли на поверхность, пострадавших нет.
"Благодаря оперативной работе сотрудников Кировских электрических сетей уже в 20.15 было подано напряжение на шахту имени Скочинского, а также включен вентилятор главного проветривания на шахте имени Челюскинцев", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале. Отмечается, что пострадавших в результате отключения электроэнергии нет, предприятия функционируют в обычном режиме.
 
В миреДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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