https://ria.ru/20220429/samozanyatye-1786106155.html

Самозанятые интегрируются в бизнес-процессы среднего и крупного бизнеса

Самозанятые интегрируются в бизнес-процессы среднего и крупного бизнеса - РИА Новости, 29.04.2022

Самозанятые интегрируются в бизнес-процессы среднего и крупного бизнеса

"Центр изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и предпринимательства Локомотивы Роста" (Финансовый университет РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:05

2022-04-29T12:05

2022-04-29T12:05

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786104842_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_acd9c38f1c88fa731c8590a447d290d0.jpg

МОСКВА, 29 апр - Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. "Центр изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и предпринимательства Локомотивы Роста" (Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации) представил результаты исследования "Самозанятые и постоянные партнеры интернет-платформ в бизнес-процессах российского среднего и крупного бизнеса".Мы провели исследование на основе диалога с руководителями высшего звена различных предприятий Москвы, Уфы, Курска, Ростова-на-Дону, Елабуги, Иваново и Самары, использующих результаты труда самозанятых и постоянных партнеров интернет-платформ.Данные исследования говорят о том, что представители крупного бизнеса сегодня чаще всего используют результаты труда в области разработок, развития, тренингов и обучения. А среднему бизнесу интересны, в первую очередь, возможность воспользоваться услугами сертифицированных специалистов, а также получить доступные комплектующие и сырьевые заготовки для своих производств.Самозанятость в формате постоянного партнерства платформ, когда платформа выступает не только посредником во взаимном поиске исполнителя и заказчика, а в большей степени механизмом оформления отношений, гарантирующем права и обязанности, стала в России базовой моделью отношений между предприятием и конечным исполнителем.Это принципиально новая экономическая конструкция. Изначально и платформенные сервисы, и самозанятость воспринимались почти исключительно как механизм взаимодействия частных лиц. Развитие и платформ, и эксперимента о самозанятости расширило эти границы ‒ всё больше предприятий, в том числе, как показало исследование, предприятий крупного и среднего бизнеса, используют результаты труда самозанятых и постоянных партнеров платформ в своих основных хозяйственных процессах.Но бизнес сегодня с осторожностью использует труд самозанятых, так как опасается различных факторов, связанных с деятельностью власти. Чаще всего опасаются угрозы внезапной смены правил игры и непредсказуемости действий местных органов ФНС. В исследовании чётко выявлен запрос на определение статуса самозанятых регулярным законом, перевод его из стадии эксперимента.Сегодня, по нашим данным, каждый пятый работающий через платформы использует не одну, а несколько платформ для расширения своих возможностей заработать.Виден запрос на ряд социальных гарантий, платформенные занятые до сих пор никак не отражены в законодательстве, хотя их во много раз больше, чем самозанятых, есть потребность в точечном изменении отраслевого законодательства для того, чтобы та или иная отрасль могла привлекать самозанятых. Пока развитие института самозанятости и вовлечение их в экономические процессы тормозится из-за боязни со стороны бизнеса переквалификации отношений в трудовые.По словам кандидата исторических наук Роберта Хасанова, "в условиях социальных и экономических вызовов, например, таких как пандемия, экономические санкции, условия и способы организации трудовой деятельности должны быть многообразны". Он напомнил, что в прежние периоды развития нашего государства, существовали такие примеры, так "Тульский оружейный завод размещал часть заказов работникам-надомникам, были целые улицы, где специализировались на изготовлении составных частей для производства основных видов продукции".Страна сегодня живет в эпоху, когда рынок труда превратился в рынок занятости, почти треть тех, кто производит товары и услуги, ни с кем не состоят в трудовых отношениях — это самозанятые граждане и ИП без найма людей. Сегодня самозанятые и постоянные партнёры платформ используют как электронные площадки, так и самостоятельно активно выходят на руководителей предприятий с предложением своих товаров и услуг.Региональные власти на специальных площадках активно помогают и рассказывают таким желающим как начать свое дело, как получить заказ от бизнеса и госкомпаний и госструктур, как предложить свои услуги или товары. Благодаря такой работе сегодня в России уже более 4,5 миллионов самозанятых, около 1 миллиона – только в Москве. Число платформенных занятых еще больше."Сегодня у нас примерно 2 миллиона человек работают в компаниях, которые заявили о своём выходе с нашего рынка. Около 600 тысяч уже сейчас находятся в подвешенном состоянии с риском увольнения. Многие из них, находясь в вынужденных отпусках или простоях, уже рассматривают самозанятость как формат для дополнительного или временного заработка. Как заработать ищут и те, чей заработок сократился", - отметил эксперт-аналитик РАН Артур Панасюк.Профессор Департамента социологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Павел Разов обратил внимание на исследование коллег из ЦСР (Центра стратегических разработок), которое демонстрирует положение не со стороны среднего и крупного бизнеса, а с позиций занятых через платформы. Согласно данным исследования, среди специальностей преобладают водители такси и курьеры, но так же много работающих и в других сферах: обучении, репетиторстве и переводов (19%), уборки и помощи по хозяйству (15%), компьютерной̆ помощи (13%) и индустрии красоты (11%). По мнению Разова, "есть еще множество профессий, которые востребованы и хорошо оплачиваются. но пока перечень, где может применяться самозанятость, очень ограничен, как для самозанятых, так и для бизнеса"."Мы полностью поддерживаем недавнее заявление Валентины Ивановны Матвиенко. Она абсолютно правильно сказала, что в нашей стране много активных граждан, которые хотят открыть свое дело. И им необходимо дать возможность работать. Тем более, есть уже законодательная база для этого. Самозанятость и платформенная занятость может поддержать экономику страны, а участие самозанятых в бизнес-процессах откроет для участников новые горизонты" - заключил профессор Павел Разов.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы