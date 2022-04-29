https://ria.ru/20220429/rumyniya-1786080931.html
Сообщение о минировании самолета в аэропорту Бухареста оказалось ложным
Сообщение о минировании самолета в аэропорту Бухареста оказалось ложным - РИА Новости, 29.04.2022
Сообщение о минировании самолета в аэропорту Бухареста оказалось ложным
Информация о наличии взрывоопасного устройства на борту самолета в аэропорту Бухареста оказалась ложной, пассажиры в скором времени отправятся в Мюнхен, как и... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:20
2022-04-29T10:20
2022-04-29T10:35
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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Информация о наличии взрывоопасного устройства на борту самолета в аэропорту Бухареста оказалась ложной, пассажиры в скором времени отправятся в Мюнхен, как и было запланировано, сообщает телеканал Digi 24.Ранее спецслужбы Румынии сообщили, что ранним утром неизвестный сообщил по телефону о наличии взрывоопасного устройства на борту Кишинева, пассажиры были эвакуированы."Сообщение о бомбе на борту самолета в аэропорту Анри Коанды оказалось ложным. В результате проверки не было обнаружено взрывоопасных предметов", - сообщает телеканал.В администрации аэропорта Бухареста сообщили, что пассажиры в скором времени вновь отправятся на посадку, чтобы вылететь в Мюнхен, как и было запланировано.Наказанием за ложное сообщение о "минировании" может стать лишение свободы вплоть до 10 лет. Кроме того, полиция может обязать нарушителя компенсировать затраты на проведение спецоперации по поиску взрывного устройства.
https://ria.ru/20220429/rumyniya-1786066471.html
https://ria.ru/20220312/samolet-1777851807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, бухарест, мюнхен, румыния, новости - туризм
10:20 29.04.2022 (обновлено: 10:35 29.04.2022)
Сообщение о минировании самолета в аэропорту Бухареста оказалось ложным
Сообщение о взрывоопасном устройстве на борту в аэропорту Бухареста оказалось ложным