https://ria.ru/20220429/rumyniya-1786080931.html

Сообщение о минировании самолета в аэропорту Бухареста оказалось ложным

Сообщение о минировании самолета в аэропорту Бухареста оказалось ложным - РИА Новости, 29.04.2022

Сообщение о минировании самолета в аэропорту Бухареста оказалось ложным

Информация о наличии взрывоопасного устройства на борту самолета в аэропорту Бухареста оказалась ложной, пассажиры в скором времени отправятся в Мюнхен, как и... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:20

2022-04-29T10:20

2022-04-29T10:35

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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Информация о наличии взрывоопасного устройства на борту самолета в аэропорту Бухареста оказалась ложной, пассажиры в скором времени отправятся в Мюнхен, как и было запланировано, сообщает телеканал Digi 24.Ранее спецслужбы Румынии сообщили, что ранним утром неизвестный сообщил по телефону о наличии взрывоопасного устройства на борту Кишинева, пассажиры были эвакуированы."Сообщение о бомбе на борту самолета в аэропорту Анри Коанды оказалось ложным. В результате проверки не было обнаружено взрывоопасных предметов", - сообщает телеканал.В администрации аэропорта Бухареста сообщили, что пассажиры в скором времени вновь отправятся на посадку, чтобы вылететь в Мюнхен, как и было запланировано.Наказанием за ложное сообщение о "минировании" может стать лишение свободы вплоть до 10 лет. Кроме того, полиция может обязать нарушителя компенсировать затраты на проведение спецоперации по поиску взрывного устройства.

https://ria.ru/20220429/rumyniya-1786066471.html

https://ria.ru/20220312/samolet-1777851807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бухарест, мюнхен, румыния, новости - туризм