https://ria.ru/20220429/rostekh-1786106016.html

"Ростех" разработал беспроводные Bluetooth-датчики

"Ростех" разработал беспроводные Bluetooth-датчики - РИА Новости, 29.04.2022

"Ростех" разработал беспроводные Bluetooth-датчики

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал беспроводные датчики для "умного дома" и промышленного интернета вещей, говорится в сообщении... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:05

2022-04-29T12:05

2022-04-29T12:05

технологии

ростех

российская электроника

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал беспроводные датчики для "умного дома" и промышленного интернета вещей, говорится в сообщении госкорпорации."В устройствах применяется технология Bluetooth с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy, BLE). Это позволяет увеличить срок автономной работы изделий до 10 лет без замены батарей. IoT-датчики предназначены для измерения температуры, влажности, освещенности, магнитного поля. Информация с датчиков поступает в мобильное приложение и систему мониторинга", - отметили в "Ростехе".В госкорпорации подчеркнули, что устройства изготовлены на базе герконов и отличаются от существующих аналогов расширенной сенсорикой и повышенной долговечностью.Новые IoT-датчики разработаны в рамках партнерства с российской компанией ООО "Тесла Смарт". Их линейка включает семь устройств, отличающихся набором встроенных и внешних сенсоров, а также типом и емкостью элементов питания. Серийный выпуск новинки будет развернут на мощностях Рязанского завода металлокерамических приборов (РЗМКП, входит в "Росэлектронику"), рассказали в "Ростехе"."Мы видим широкие возможности применения новых датчиков – на складах с особыми условиями хранения, в промышленном холодильном оборудовании, в теплицах и в системах "умный дом". У датчиков есть режим Bluetooth Long Range. Это позволяет использовать их на расстоянии более километра от Bluetooth-станции. Изделия компактные, легко крепятся к поверхностям и работают в индустриальном диапазоне от -55 до +85 градусов Цельсия. На сегодняшний день уже созданы первые опытные образцы", – отметил гендиректор Рязанского завода металлокерамических приборов Аркадий Орлов.

https://ria.ru/20220413/importozameschenie-1783291636.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, ростех, российская электроника