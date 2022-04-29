https://ria.ru/20220429/rossiya-1786193981.html

Россияне за рубежом подвергаются дискриминации, заявил Медведев

Россияне за рубежом подвергаются дискриминации, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2022

Россияне за рубежом подвергаются дискриминации, заявил Медведев

Российские граждане подвергаются притеснениям и дискриминации в недружественных странах, необходимо подумать о том, в какой форме продолжать работу с такими... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:36

2022-04-29T16:36

2022-04-29T16:44

дмитрий медведев

в мире

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские граждане подвергаются притеснениям и дискриминации в недружественных странах, необходимо подумать о том, в какой форме продолжать работу с такими государствами в сфере миграционной политики, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики."В последнее время целый ряд западных стран предпринимают недружественные шаги в отношении нашего государства. Речь идет причем не только о санкциях, речь идет именно о последствиях миграционного свойства", - сказал Медведев."Сотрудников представительств дипломатических выдворяют, захватывают дипломатическую собственность, сокращают или отменяют вообще выдачу визовых разрешений, российские граждане за рубежом подвергаются притеснениям и дискриминации. Ну и в этих условиях нужно подумать в какой форме продолжать работу с недружественными для нас государствами в сфере миграционной политики", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20220427/zapad-1785595651.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, в мире, россия, санкции в отношении россии