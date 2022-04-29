https://ria.ru/20220429/rossiya-1786193981.html
Россияне за рубежом подвергаются дискриминации, заявил Медведев
Россияне за рубежом подвергаются дискриминации, заявил Медведев - РИА Новости, 29.04.2022
Россияне за рубежом подвергаются дискриминации, заявил Медведев
Российские граждане подвергаются притеснениям и дискриминации в недружественных странах, необходимо подумать о том, в какой форме продолжать работу с такими... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:36
2022-04-29T16:36
2022-04-29T16:44
дмитрий медведев
в мире
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские граждане подвергаются притеснениям и дискриминации в недружественных странах, необходимо подумать о том, в какой форме продолжать работу с такими государствами в сфере миграционной политики, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики."В последнее время целый ряд западных стран предпринимают недружественные шаги в отношении нашего государства. Речь идет причем не только о санкциях, речь идет именно о последствиях миграционного свойства", - сказал Медведев."Сотрудников представительств дипломатических выдворяют, захватывают дипломатическую собственность, сокращают или отменяют вообще выдачу визовых разрешений, российские граждане за рубежом подвергаются притеснениям и дискриминации. Ну и в этих условиях нужно подумать в какой форме продолжать работу с недружественными для нас государствами в сфере миграционной политики", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20220427/zapad-1785595651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, в мире, россия, санкции в отношении россии
16:36 29.04.2022 (обновлено: 16:44 29.04.2022)
Россияне за рубежом подвергаются дискриминации, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев: россияне за рубежом подвергаются притеснению и дискриминации
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские граждане подвергаются притеснениям и дискриминации в недружественных странах, необходимо подумать о том, в какой форме продолжать работу с такими государствами в сфере миграционной политики, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам миграционной политики.
"В последнее время целый ряд западных стран предпринимают недружественные шаги в отношении нашего государства. Речь идет причем не только о санкциях, речь идет именно о последствиях миграционного свойства", - сказал Медведев.
"Сотрудников представительств дипломатических выдворяют, захватывают дипломатическую собственность, сокращают или отменяют вообще выдачу визовых разрешений, российские граждане за рубежом подвергаются притеснениям и дискриминации. Ну и в этих условиях нужно подумать в какой форме продолжать работу с недружественными для нас государствами в сфере миграционной политики", - подчеркнул Медведев.