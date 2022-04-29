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Роскомнадзор заблокировал издание "Новая газета. Европа" из-за фейков - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/roskomnadzor-1786205410.html
Роскомнадзор заблокировал издание "Новая газета. Европа" из-за фейков
Роскомнадзор заблокировал издание "Новая газета. Европа" из-за фейков - РИА Новости, 29.04.2022
Роскомнадзор заблокировал издание "Новая газета. Европа" из-за фейков
Роскомнадзор заблокировал издание "Новая газета. Европа" из-за недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщает ведомство. Отмечается, что доступ к... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:14
2022-04-29T17:23
обострение ситуации в днр и лнр
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
вооруженные силы рф
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал издание "Новая газета. Европа" из-за недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщает ведомство. Отмечается, что доступ к сайту ограничен по требованию Генпрокуратуры России."На указанном ресурсе размещались многочисленные публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине", - говорится в сообщении.Отмечается, что за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр
17:14 29.04.2022 (обновлено: 17:23 29.04.2022)
 
Роскомнадзор заблокировал издание "Новая газета. Европа" из-за фейков

Роскомнадзор заблокировал издание "Новая газета. Европа" из-за фейков о спецоперации

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал издание "Новая газета. Европа" из-за недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщает ведомство. Отмечается, что доступ к сайту ограничен по требованию Генпрокуратуры России.
"На указанном ресурсе размещались многочисленные публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность.
Неизвестный напал на главреда Новой газеты Дмитрия Муратова в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 20:42
Главред "Новой газеты" Муратов заявил, что его облили краской в поезде
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииВооруженные силы РФРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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