https://ria.ru/20220429/roskomnadzor-1786205410.html

Роскомнадзор заблокировал издание "Новая газета. Европа" из-за фейков

Роскомнадзор заблокировал издание "Новая газета. Европа" из-за фейков - РИА Новости, 29.04.2022

Роскомнадзор заблокировал издание "Новая газета. Европа" из-за фейков

Роскомнадзор заблокировал издание "Новая газета. Европа" из-за недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщает ведомство. Отмечается, что доступ к... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:14

2022-04-29T17:14

2022-04-29T17:23

обострение ситуации в днр и лнр

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

вооруженные силы рф

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал издание "Новая газета. Европа" из-за недостоверной информации о спецоперации на Украине, сообщает ведомство. Отмечается, что доступ к сайту ограничен по требованию Генпрокуратуры России."На указанном ресурсе размещались многочисленные публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине", - говорится в сообщении.Отмечается, что за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

https://ria.ru/20220407/muratov-1782395709.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр