https://ria.ru/20220429/roskomnadzor-1786070163.html
РКН заблокировал онлайн-энциклопедию об искусстве
РКН заблокировал онлайн-энциклопедию об искусстве - РИА Новости, 29.04.2022
РКН заблокировал онлайн-энциклопедию об искусстве
Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-энциклопедии об искусстве http://wikiart.org, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:17
2022-04-29T09:17
2022-04-29T10:31
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
культура
новости культуры
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773591773_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe7d38425db240a9d059414b7f54d164.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-энциклопедии об искусстве http://wikiart.org, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта http://wikiart.org есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Wikiart - это онлайн-энциклопедия об искусстве, работает с 2010 года.
https://ria.ru/20220425/google-1785280520.html
https://ria.ru/20220411/vikipediya-1782900885.html
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, культура, новости культуры
09:17 29.04.2022 (обновлено: 10:31 29.04.2022)
РКН заблокировал онлайн-энциклопедию об искусстве
РКН заблокировал онлайн-энциклопедию об искусстве wikiart.org