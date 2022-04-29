https://ria.ru/20220429/roskomnadzor-1786070163.html

РКН заблокировал онлайн-энциклопедию об искусстве

РКН заблокировал онлайн-энциклопедию об искусстве - РИА Новости, 29.04.2022

РКН заблокировал онлайн-энциклопедию об искусстве

Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-энциклопедии об искусстве http://wikiart.org, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:17

2022-04-29T09:17

2022-04-29T10:31

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

культура

новости культуры

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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773591773_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe7d38425db240a9d059414b7f54d164.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-энциклопедии об искусстве http://wikiart.org, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта http://wikiart.org есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Wikiart - это онлайн-энциклопедия об искусстве, работает с 2010 года.

https://ria.ru/20220425/google-1785280520.html

https://ria.ru/20220411/vikipediya-1782900885.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, культура, новости культуры