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РКН заблокировал онлайн-энциклопедию об искусстве - РИА Новости, 29.04.2022
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РКН заблокировал онлайн-энциклопедию об искусстве
РКН заблокировал онлайн-энциклопедию об искусстве - РИА Новости, 29.04.2022
РКН заблокировал онлайн-энциклопедию об искусстве
Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-энциклопедии об искусстве http://wikiart.org, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:17
2022-04-29T10:31
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
культура
новости культуры
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-энциклопедии об искусстве http://wikiart.org, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта http://wikiart.org есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".Wikiart - это онлайн-энциклопедия об искусстве, работает с 2010 года.
https://ria.ru/20220425/google-1785280520.html
https://ria.ru/20220411/vikipediya-1782900885.html
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, культура, новости культуры
09:17 29.04.2022 (обновлено: 10:31 29.04.2022)
 
РКН заблокировал онлайн-энциклопедию об искусстве

РКН заблокировал онлайн-энциклопедию об искусстве wikiart.org

© Depositphotos / luminastock Молодые люди работают в офисе
Молодые люди работают в офисе - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Depositphotos / luminastock
Молодые люди работают в офисе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-энциклопедии об искусстве http://wikiart.org, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.
Адрес сайта http://wikiart.org есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 11:50
РКН оштрафовал Google более чем на семь миллиардов рублей
В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
Wikiart - это онлайн-энциклопедия об искусстве, работает с 2010 года.
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 13:38
"Википедия" получила новое уведомление от РКН об удалении контента
 
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