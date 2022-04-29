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На Ставрополье проводят проверку после фото с ребенком за решеткой - РИА Новости, 29.04.2022
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На Ставрополье проводят проверку после фото с ребенком за решеткой
На Ставрополье проводят проверку после фото с ребенком за решеткой - РИА Новости, 29.04.2022
На Ставрополье проводят проверку после фото с ребенком за решеткой
Власти Ставрополья разбираются со случаем жестокого обращения с ребёнком в Георгиевском округе после появления в соцсетях фотографий мальчика за решеткой с... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:50
2022-04-29T17:50
происшествия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 29 апр - РИА Новости. Власти Ставрополья разбираются со случаем жестокого обращения с ребёнком в Георгиевском округе после появления в соцсетях фотографий мальчика за решеткой с протянутой железной миской, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По данным прокуратуры, заведено уголовное дело.В социальных сетях ранее появились фотографии мальчика, который находится в некоем помещении с решетками, лежит на полу. На одном из снимков он сидит с протянутой через решетку рукой, в которой держит пустую железную миску."Ситуацию в Георгиевском округе, где несовершеннолетний мальчик находился в недопустимых условиях, держу на особом контроле. Поручил уполномоченному по правам ребенка проверить все факты и обстоятельства. Расследование проводят правоохранительные органы", - написал Владимиров в Telegram.Он отметил, что его возмущают такие случаи, нужно разобраться, что произошло в семье. "В первую очередь помочь ребенку. Затем - принимать решения. Сейчас мальчик временно находится в детском доме. Знаю одно - во всех вопросах, связанных с детьми, нужно быть очень осторожными. Будем действовать в интересах ребенка", - подчеркнул глава края.Как сообщили в прокуратуре Ставропольского края, проводится проверка, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц.Как отметили в ведомстве, следователи следственного отдела по Георгиевску СУ СК РФ по краю завели уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле в аппарате прокуратуры края.
https://ria.ru/20220429/ubiystvo-1786101426.html
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происшествия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
17:50 29.04.2022
 
На Ставрополье проводят проверку после фото с ребенком за решеткой

На Ставрополье проводят проверку после фото с ребенком, протягивающим миску из-за решетки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 29 апр - РИА Новости. Власти Ставрополья разбираются со случаем жестокого обращения с ребёнком в Георгиевском округе после появления в соцсетях фотографий мальчика за решеткой с протянутой железной миской, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По данным прокуратуры, заведено уголовное дело.
В социальных сетях ранее появились фотографии мальчика, который находится в некоем помещении с решетками, лежит на полу. На одном из снимков он сидит с протянутой через решетку рукой, в которой держит пустую железную миску.
"Ситуацию в Георгиевском округе, где несовершеннолетний мальчик находился в недопустимых условиях, держу на особом контроле. Поручил уполномоченному по правам ребенка проверить все факты и обстоятельства. Расследование проводят правоохранительные органы", - написал Владимиров в Telegram.
Он отметил, что его возмущают такие случаи, нужно разобраться, что произошло в семье. "В первую очередь помочь ребенку. Затем - принимать решения. Сейчас мальчик временно находится в детском доме. Знаю одно - во всех вопросах, связанных с детьми, нужно быть очень осторожными. Будем действовать в интересах ребенка", - подчеркнул глава края.
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Как сообщили в прокуратуре Ставропольского края, проводится проверка, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц.
Как отметили в ведомстве, следователи следственного отдела по Георгиевску СУ СК РФ по краю завели уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле в аппарате прокуратуры края.
 
ПроисшествияСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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