https://ria.ru/20220429/rassledovanie-1786216530.html

На Ставрополье проводят проверку после фото с ребенком за решеткой

На Ставрополье проводят проверку после фото с ребенком за решеткой - РИА Новости, 29.04.2022

На Ставрополье проводят проверку после фото с ребенком за решеткой

Власти Ставрополья разбираются со случаем жестокого обращения с ребёнком в Георгиевском округе после появления в соцсетях фотографий мальчика за решеткой с... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:50

2022-04-29T17:50

2022-04-29T17:50

происшествия

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 29 апр - РИА Новости. Власти Ставрополья разбираются со случаем жестокого обращения с ребёнком в Георгиевском округе после появления в соцсетях фотографий мальчика за решеткой с протянутой железной миской, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По данным прокуратуры, заведено уголовное дело.В социальных сетях ранее появились фотографии мальчика, который находится в некоем помещении с решетками, лежит на полу. На одном из снимков он сидит с протянутой через решетку рукой, в которой держит пустую железную миску."Ситуацию в Георгиевском округе, где несовершеннолетний мальчик находился в недопустимых условиях, держу на особом контроле. Поручил уполномоченному по правам ребенка проверить все факты и обстоятельства. Расследование проводят правоохранительные органы", - написал Владимиров в Telegram.Он отметил, что его возмущают такие случаи, нужно разобраться, что произошло в семье. "В первую очередь помочь ребенку. Затем - принимать решения. Сейчас мальчик временно находится в детском доме. Знаю одно - во всех вопросах, связанных с детьми, нужно быть очень осторожными. Будем действовать в интересах ребенка", - подчеркнул глава края.Как сообщили в прокуратуре Ставропольского края, проводится проверка, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц.Как отметили в ведомстве, следователи следственного отдела по Георгиевску СУ СК РФ по краю завели уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле в аппарате прокуратуры края.

https://ria.ru/20220429/ubiystvo-1786101426.html

ставропольский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)