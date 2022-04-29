https://ria.ru/20220429/rassledovanie-1786106769.html

СК проверит обвинения генпрокурора Украины в адрес российских военных

СК проверит обвинения генпрокурора Украины в адрес российских военных - РИА Новости, 29.04.2022

СК проверит обвинения генпрокурора Украины в адрес российских военных

Следственный комитет России в рамках расследования дела о провокациях в Буче проверит слова генпрокурора Украины о якобы причастности военных РФ к пыткам,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:06

2022-04-29T12:06

2022-04-29T12:12

в мире

ирина венедиктова

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

украина

буча

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Следственный комитет России в рамках расследования дела о провокациях в Буче проверит слова генпрокурора Украины о якобы причастности военных РФ к пыткам, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела о провокациях в Буче проверит заявление генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой о якобы причастности ряда российских военнослужащих к пыткам мирных людей. Соответствующая публикация с указанием имен и фамилий появилась в социальных сетях. Публично распространенным Венедиктовой заведомо ложным высказываниям о военнослужащих РФ будет дана правовая оценка в ходе продолжающегося следствия", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В Минобороны РФ ранее говорили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20220425/feyki-1785315418.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220426/putin-1785627278.html

россия

украина

буча

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирина венедиктова, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, буча