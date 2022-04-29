https://ria.ru/20220429/puteshestvie-1785966050.html

Пилот рассказал, почему пассажирам не стоит снимать обувь в самолете

Пилот рассказал, почему пассажирам не стоит снимать обувь в самолете - РИА Новости, 29.04.2022

Пилот рассказал, почему пассажирам не стоит снимать обувь в самолете

Американский пилот Патрик Смит объяснил, почему во время перелета пассажирам не стоит снимать обувь, сообщает The Sun. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T02:42

2022-04-29T02:42

2022-04-29T02:42

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американский пилот Патрик Смит объяснил, почему во время перелета пассажирам не стоит снимать обувь, сообщает The Sun."Уборка в салоне лайнеров проводится перед каждым полетом, но при коротком разворотном рейсе делается не слишком тщательно — за 15-20 минут", — говорит он.Качество генеральной уборки самолета зависит от авиакомпании, но обычно это происходит один раз в четыре-шесть недель, добавил пилот. В остальное время поверхности, к которым часто прикасаются путешественники — экраны на спинках кресел, карманы для хранения вещей, подлокотники сидений — будут просто протирать. Пол сотрудники также пропылесосят и вытрут разлитые жидкости, но это нельзя считать полноценной уборкой."Так что те, кто ходят по салону босиком, могут подхватить бактериальную или грибковую инфекцию", — предупреждает Дэвид Краузе, владелец компании, производящей чистящие средства для уборки самолетов.Бывший бортпроводник Тони Куна добавляет, что обувь должна быть на ногах еще и потому, что нельзя мешать проходу во время аварийной ситуации на борту.

https://ria.ru/20220427/puteshestviya-1785534915.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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