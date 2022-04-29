Рейтинг@Mail.ru
Пилот рассказал, почему пассажирам не стоит снимать обувь в самолете - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220429/puteshestvie-1785966050.html
Пилот рассказал, почему пассажирам не стоит снимать обувь в самолете
Пилот рассказал, почему пассажирам не стоит снимать обувь в самолете - РИА Новости, 29.04.2022
Пилот рассказал, почему пассажирам не стоит снимать обувь в самолете
Американский пилот Патрик Смит объяснил, почему во время перелета пассажирам не стоит снимать обувь, сообщает The Sun. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T02:42
2022-04-29T02:42
туризм
туризм
новости - туризм
пассажиры
самолеты
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151516/88/1515168829_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_5d243148dec929e7e16793d0cf0c7bed.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американский пилот Патрик Смит объяснил, почему во время перелета пассажирам не стоит снимать обувь, сообщает The Sun."Уборка в салоне лайнеров проводится перед каждым полетом, но при коротком разворотном рейсе делается не слишком тщательно — за 15-20 минут", — говорит он.Качество генеральной уборки самолета зависит от авиакомпании, но обычно это происходит один раз в четыре-шесть недель, добавил пилот. В остальное время поверхности, к которым часто прикасаются путешественники — экраны на спинках кресел, карманы для хранения вещей, подлокотники сидений — будут просто протирать. Пол сотрудники также пропылесосят и вытрут разлитые жидкости, но это нельзя считать полноценной уборкой."Так что те, кто ходят по салону босиком, могут подхватить бактериальную или грибковую инфекцию", — предупреждает Дэвид Краузе, владелец компании, производящей чистящие средства для уборки самолетов.Бывший бортпроводник Тони Куна добавляет, что обувь должна быть на ногах еще и потому, что нельзя мешать проходу во время аварийной ситуации на борту.
https://ria.ru/20220427/puteshestviya-1785534915.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151516/88/1515168829_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_ff0a5baf1a5a162a0a894df3ac2a1f09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, пассажиры, самолеты, туристы
02:42 29.04.2022
 
Пилот рассказал, почему пассажирам не стоит снимать обувь в самолете

Американский пилот призвал пассажиров не разуваться в самолете, чтобы не подхватить грибок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПассажир в самолете авиакомпании "Аэрофлот" во время полета
Пассажир в самолете авиакомпании Аэрофлот во время полета - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американский пилот Патрик Смит объяснил, почему во время перелета пассажирам не стоит снимать обувь, сообщает The Sun.
"Уборка в салоне лайнеров проводится перед каждым полетом, но при коротком разворотном рейсе делается не слишком тщательно — за 15-20 минут", — говорит он.
Качество генеральной уборки самолета зависит от авиакомпании, но обычно это происходит один раз в четыре-шесть недель, добавил пилот.
В остальное время поверхности, к которым часто прикасаются путешественники — экраны на спинках кресел, карманы для хранения вещей, подлокотники сидений — будут просто протирать. Пол сотрудники также пропылесосят и вытрут разлитые жидкости, но это нельзя считать полноценной уборкой.
"Так что те, кто ходят по салону босиком, могут подхватить бактериальную или грибковую инфекцию", — предупреждает Дэвид Краузе, владелец компании, производящей чистящие средства для уборки самолетов.
Бывший бортпроводник Тони Куна добавляет, что обувь должна быть на ногах еще и потому, что нельзя мешать проходу во время аварийной ситуации на борту.
Собака породы джек-рассел терьер в чемодане - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 00:20Туризм
Стюардесса поделилась секретами упаковки вещей в чемодан
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмпассажирыСамолетытуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала