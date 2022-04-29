https://ria.ru/20220429/puteshestvie-1785966050.html
Пилот рассказал, почему пассажирам не стоит снимать обувь в самолете
Пилот рассказал, почему пассажирам не стоит снимать обувь в самолете - РИА Новости, 29.04.2022
Пилот рассказал, почему пассажирам не стоит снимать обувь в самолете
Американский пилот Патрик Смит объяснил, почему во время перелета пассажирам не стоит снимать обувь, сообщает The Sun. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T02:42
2022-04-29T02:42
2022-04-29T02:42
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американский пилот Патрик Смит объяснил, почему во время перелета пассажирам не стоит снимать обувь, сообщает The Sun."Уборка в салоне лайнеров проводится перед каждым полетом, но при коротком разворотном рейсе делается не слишком тщательно — за 15-20 минут", — говорит он.Качество генеральной уборки самолета зависит от авиакомпании, но обычно это происходит один раз в четыре-шесть недель, добавил пилот. В остальное время поверхности, к которым часто прикасаются путешественники — экраны на спинках кресел, карманы для хранения вещей, подлокотники сидений — будут просто протирать. Пол сотрудники также пропылесосят и вытрут разлитые жидкости, но это нельзя считать полноценной уборкой."Так что те, кто ходят по салону босиком, могут подхватить бактериальную или грибковую инфекцию", — предупреждает Дэвид Краузе, владелец компании, производящей чистящие средства для уборки самолетов.Бывший бортпроводник Тони Куна добавляет, что обувь должна быть на ногах еще и потому, что нельзя мешать проходу во время аварийной ситуации на борту.
https://ria.ru/20220427/puteshestviya-1785534915.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, пассажиры, самолеты, туристы
Пилот рассказал, почему пассажирам не стоит снимать обувь в самолете
Американский пилот призвал пассажиров не разуваться в самолете, чтобы не подхватить грибок
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Американский пилот Патрик Смит объяснил, почему во время перелета пассажирам не стоит снимать обувь, сообщает
The Sun.
"Уборка в салоне лайнеров проводится перед каждым полетом, но при коротком разворотном рейсе делается не слишком тщательно — за 15-20 минут", — говорит он.
Качество генеральной уборки самолета зависит от авиакомпании, но обычно это происходит один раз в четыре-шесть недель, добавил пилот.
В остальное время поверхности, к которым часто прикасаются путешественники — экраны на спинках кресел, карманы для хранения вещей, подлокотники сидений — будут просто протирать. Пол сотрудники также пропылесосят и вытрут разлитые жидкости, но это нельзя считать полноценной уборкой.
"Так что те, кто ходят по салону босиком, могут подхватить бактериальную или грибковую инфекцию", — предупреждает Дэвид Краузе, владелец компании, производящей чистящие средства для уборки самолетов.
Бывший бортпроводник Тони Куна добавляет, что обувь должна быть на ногах еще и потому, что нельзя мешать проходу во время аварийной ситуации на борту.