https://ria.ru/20220429/ptitsy-1786250637.html

Перелетные птицы пеночки вернулись на природные территории Москвы

Перелетные птицы пеночки вернулись на природные территории Москвы - РИА Новости, 29.04.2022

Перелетные птицы пеночки вернулись на природные территории Москвы

Перелетные птицы пеночки вернулись на природные территории Москвы, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:04

2022-04-29T14:04

2022-04-29T20:05

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москва

мосприрода

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Перелетные птицы пеночки вернулись на природные территории Москвы, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города."На природных территориях специалисты Мосприроды заметили пеночек. Это перелетные птицы, которые вернулись в Москву в апреле. Специалисты Мосприроды отметили, что пеночки теньковки и веснички поют свои мелодичные песни", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что пеночки являются одними из самых маленьких певчих птиц в России. Эти птицы гнездятся на земле, обустраивая свое жилище под кустами или травяными кочками. Особая опасность исходит от домашних собак, которых спускают с поводка на природных территориях.В департаменте порекомендовали гражданам всегда держать своих питомцев на коротком поводке.

https://ria.ru/20220429/pervotsvety-1786249071.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода