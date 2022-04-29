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Перелетные птицы пеночки вернулись на природные территории Москвы - РИА Новости, 29.04.2022
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Перелетные птицы пеночки вернулись на природные территории Москвы
Перелетные птицы пеночки вернулись на природные территории Москвы - РИА Новости, 29.04.2022
Перелетные птицы пеночки вернулись на природные территории Москвы
Перелетные птицы пеночки вернулись на природные территории Москвы, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города. РИА Новости, 29.04.2022
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Перелетные птицы пеночки вернулись на природные территории Москвы, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города."На природных территориях специалисты Мосприроды заметили пеночек. Это перелетные птицы, которые вернулись в Москву в апреле. Специалисты Мосприроды отметили, что пеночки теньковки и веснички поют свои мелодичные песни", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что пеночки являются одними из самых маленьких певчих птиц в России. Эти птицы гнездятся на земле, обустраивая свое жилище под кустами или травяными кочками. Особая опасность исходит от домашних собак, которых спускают с поводка на природных территориях.В департаменте порекомендовали гражданам всегда держать своих питомцев на коротком поводке.
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москва, мосприрода
14:04 29.04.2022 (обновлено: 20:05 29.04.2022)
 

Перелетные птицы пеночки вернулись на природные территории Москвы

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПтица пеночка
Птица пеночка - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Перелетные птицы пеночки вернулись на природные территории Москвы, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города.
"На природных территориях специалисты Мосприроды заметили пеночек. Это перелетные птицы, которые вернулись в Москву в апреле. Специалисты Мосприроды отметили, что пеночки теньковки и веснички поют свои мелодичные песни", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточнили, что пеночки являются одними из самых маленьких певчих птиц в России. Эти птицы гнездятся на земле, обустраивая свое жилище под кустами или травяными кочками. Особая опасность исходит от домашних собак, которых спускают с поводка на природных территориях.
В департаменте порекомендовали гражданам всегда держать своих питомцев на коротком поводке.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприрода
 
 
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