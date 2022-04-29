21:36 29.04.2022 (обновлено: 21:56 29.04.2022)
Минобороны раскрыло новую провокацию Киева для обвинения российских военных
Минобороны: Украина подготовила провокацию в Пискуновке для обвинения российских военных
© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украинские боевики подготовили очередную провокацию, чтобы дискредитировать российских военных перед мировой общественностью, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, бойцы ВСУ развернули поблизости от водозабора в селе Пискуновка батарею из трех гаубиц Д-30.
"Ее задача — спровоцировать ответный огонь со стороны Вооруженных сил России по водозабору, при уничтожении которого без водоснабжения останется 27 населенных пунктов с общей численностью более 15 тысяч человек", — сказал генерал.
Эту провокацию киевские власти хотят использовать для обвинения российских военнослужащих в бесчинствах по отношению к мирным гражданам, планируется широко освещать ее в украинских и западных СМИ, подчеркнул он.
Кроме того, рассказал Мизинцев, националисты продолжают прикрываться мирными жителями. Так, они оборудовали артиллерийские позиции в Свято-Успенской Святогорской лавре. В монастыре сейчас находятся более сотни мирных жителей — священники, послушники и беженцы, уточнил начальник НЦУО.
"В городе Краматорске Донецкой Народной Республики в многоквартирных домах на улицах Героев Украины и Королева на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах", — добавил генерал.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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