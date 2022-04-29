https://ria.ru/20220429/provokatsiya-1786263780.html

Минобороны раскрыло новую провокацию Киева для обвинения российских военных

Минобороны раскрыло новую провокацию Киева для обвинения российских военных - РИА Новости, 29.04.2022

Минобороны раскрыло новую провокацию Киева для обвинения российских военных

Украинские боевики подготовили очередную провокацию, чтобы дискредитировать российских военных перед мировой общественностью, заявил начальник Национального... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T21:36

2022-04-29T21:36

2022-04-29T21:56

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украинские боевики подготовили очередную провокацию, чтобы дискредитировать российских военных перед мировой общественностью, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, бойцы ВСУ развернули поблизости от водозабора в селе Пискуновка батарею из трех гаубиц Д-30."Ее задача — спровоцировать ответный огонь со стороны Вооруженных сил России по водозабору, при уничтожении которого без водоснабжения останется 27 населенных пунктов с общей численностью более 15 тысяч человек", — сказал генерал.Эту провокацию киевские власти хотят использовать для обвинения российских военнослужащих в бесчинствах по отношению к мирным гражданам, планируется широко освещать ее в украинских и западных СМИ, подчеркнул он.Кроме того, рассказал Мизинцев, националисты продолжают прикрываться мирными жителями. Так, они оборудовали артиллерийские позиции в Свято-Успенской Святогорской лавре. В монастыре сейчас находятся более сотни мирных жителей — священники, послушники и беженцы, уточнил начальник НЦУО."В городе Краматорске Донецкой Народной Республики в многоквартирных домах на улицах Героев Украины и Королева на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах", — добавил генерал.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/strelba-1786068451.html

https://ria.ru/20220426/putin-1785618621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия