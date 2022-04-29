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СК проверит сведения о подготовке ВСУ провокации в городе Лиман - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/provokatsiya-1786060016.html
СК проверит сведения о подготовке ВСУ провокации в городе Лиман
СК проверит сведения о подготовке ВСУ провокации в городе Лиман - РИА Новости, 29.04.2022
СК проверит сведения о подготовке ВСУ провокации в городе Лиман
Следственный комитет России проверит информацию о том, что украинские войска готовят провокацию в городе Лиман в ДНР, а также сведения о том, что они удерживают РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T07:06
2022-04-29T09:40
обострение ситуации в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Следственный комитет России проверит информацию о том, что украинские войска готовят провокацию в городе Лиман в ДНР, а также сведения о том, что они удерживают в качестве живого щита мирных жителей, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным Минобороны России, подразделения ВСУ обстреливают жилые кварталы города Лиман с целью провокации, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Россию, распространив информацию в западных СМИ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины
07:06 29.04.2022 (обновлено: 09:40 29.04.2022)
 
СК проверит сведения о подготовке ВСУ провокации в городе Лиман

СК проверит сведения о подготовке провокации от украинских войск в городе Лиман в ДНР

© AFP 2022 / Yasuyoshi ChibaУкраинский военный возле города Лиман, 28 апреля 2022
Украинский военный возле города Лиман, 28 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba
Украинский военный возле города Лиман, 28 апреля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Следственный комитет России проверит информацию о том, что украинские войска готовят провокацию в городе Лиман в ДНР, а также сведения о том, что они удерживают в качестве живого щита мирных жителей, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным Минобороны России, подразделения ВСУ обстреливают жилые кварталы города Лиман с целью провокации, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Россию, распространив информацию в западных СМИ.
"Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих во взаимодействии с коллегами проверят информацию о подготовке провокации, а также сведения об удерживании мирных жителей в качестве живого щита, установят подразделения Вооруженных сил Украины, действовавшие в указанных районах, а также должностных лиц, ответственных за организацию данных преступлений, дав их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 21:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны заявило об обстрелах Лимана со стороны ВСУ ради провокации
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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