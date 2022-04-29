07:06 29.04.2022 (обновлено: 09:40 29.04.2022)
СК проверит сведения о подготовке ВСУ провокации в городе Лиман
СК проверит сведения о подготовке провокации от украинских войск в городе Лиман в ДНР
Украинский военный возле города Лиман, 28 апреля 2022
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Следственный комитет России проверит информацию о том, что украинские войска готовят провокацию в городе Лиман в ДНР, а также сведения о том, что они удерживают в качестве живого щита мирных жителей, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих во взаимодействии с коллегами проверят информацию о подготовке провокации, а также сведения об удерживании мирных жителей в качестве живого щита, установят подразделения Вооруженных сил Украины, действовавшие в указанных районах, а также должностных лиц, ответственных за организацию данных преступлений, дав их действиям правовую оценку", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.