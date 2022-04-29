https://ria.ru/20220429/provokatsiya-1786060016.html

СК проверит сведения о подготовке ВСУ провокации в городе Лиман

СК проверит сведения о подготовке ВСУ провокации в городе Лиман - РИА Новости, 29.04.2022

СК проверит сведения о подготовке ВСУ провокации в городе Лиман

Следственный комитет России проверит информацию о том, что украинские войска готовят провокацию в городе Лиман в ДНР, а также сведения о том, что они удерживают РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T07:06

2022-04-29T07:06

2022-04-29T09:40

обострение ситуации в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786074403_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f287cc985378e2f7ca7c3cc837729e97.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Следственный комитет России проверит информацию о том, что украинские войска готовят провокацию в городе Лиман в ДНР, а также сведения о том, что они удерживают в качестве живого щита мирных жителей, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным Минобороны России, подразделения ВСУ обстреливают жилые кварталы города Лиман с целью провокации, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Россию, распространив информацию в западных СМИ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/obstrely-1786037253.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины