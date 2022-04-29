https://ria.ru/20220429/provokatsii-1786251334.html
Глава администрации Херсонской области опасается провокаций от ВСУ 8-9 мая
Глава администрации Херсонской области опасается провокаций от ВСУ 8-9 мая - РИА Новости, 29.04.2022
Глава администрации Херсонской области опасается провокаций от ВСУ 8-9 мая
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что опасается провокаций от украинских военных 8-9 мая. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T20:09
2022-04-29T20:09
2022-04-29T22:43
обострение ситуации в днр и лнр
херсонская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 29 апр - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что опасается провокаций от украинских военных 8-9 мая."Есть опасения, что в этот день 9 мая, или накануне в эти дни могут произойти какие-то провокационные действия вооруженных сил Украины. Но опять же, это будет на их совести", - сказал он на первом брифинге.По словам Сальдо, "у херсонцев и у Херсонской области есть серьезная защита сейчас".Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220429/kherson-1786223261.html
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херсонская область , в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
20:09 29.04.2022 (обновлено: 22:43 29.04.2022)
Глава администрации Херсонской области опасается провокаций от ВСУ 8-9 мая
Глава администрации Херсонской области опасается провокаций от украинских военных 8-9 мая