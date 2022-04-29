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Международная сцена "Бессмертного полка" откроется 9 мая в Москве

Международная сцена "Бессмертного полка" откроется 9 мая в Москве - РИА Новости, 29.04.2022

Международная сцена "Бессмертного полка" откроется 9 мая в Москве

9 мая 2022 года, в день празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве впервые откроется Международная сцена "Бессмертного полка"! РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:47

2022-04-29T15:47

2022-04-29T15:47

пресс-релизы

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МОСКВА, 29 апр - Пресс-служба проекта "Международная сцена Бессмертного полка". 9 мая 2022 года, в день празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве впервые откроется Международная сцена "Бессмертного полка"!На конференции координаторов Международного движения "Бессмертный полк" "Память победителей", прошедшей в Белграде в сентябре 2019 года, сопредседатель ООД "Бессмертный полк России", Народный артист СССР Василий Семёнович Лановой впервые озвучил приглашение творческим делегациям со всего мира приехать в столицу России на торжество, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но тогда масштабному празднованию помешала пандемия COVID-19. Сейчас есть возможность собраться и отпраздновать День Победы всем вместе. Не случайно девиз проекта звучит в тон праздника: "Празднуем всем миром!"."Данный проект родился благодаря тому, что год от года желание выразить свою личную благодарность всем тем, кто, не щадя своих жизней, приближал Великую Победу, просыпается в сердцах все большего и большего числа людей во всем мире!" - поделилась замыслом мероприятия директор АНО "Культурно-патриотический центр "Армия и культура", председатель оргкомитета Международной Сцены "Бессмертного полка" Антонина Ивановна Журавлева.Для участия в концертной программе приглашены звезды российской эстрады и музыканты, исполнители, творческие коллективы из 49 стран мира, среди которых Сербия, Индия, Китай, Турция, Греция, Испания, Франция, Куба, Аргентина, Черногория, Марокко, Монголия, Южная Корея, Египет, Тунис, страны СНГ – Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Молдова, а также республики ЛНР и ДНР.Эта программа станет уникальным подарком жителям и гостям столицы, а наши иностранные друзья увидят Город-герой Москву во всём её праздничном великолепии.С 16:00 до 20:00 ведущими телемарафона выступят Валентина Бирюкова и Марк Тишман.C 20:00 до 22:00 на сцену выйдут звезды российской эстрады: Александр Серов, Анита Цой, Жасмин, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Надежда Кадышева, Анна Семенович, Елена Север, Ирина Дубцова, Брендон Стоун, Митя Фомин, Согдиана, Альбина Джанабаева, Марк Тишман, Аглая Шиловская, Глеб Матвейчук и другие.Ведущими гала концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.Концертный телемарафон пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького с 16:00 до 22:00 часов и будет транслироваться национальным мультиплатформенным оператором ТРИКОЛОР, и на музыкальном телеканале RU.TV.РИА "Новости" - Генеральный информационный партнер Международной сцены "Бессмертного полка".Аккредитация СМИ: 8 (985) 644-76-72, Надежда Филиппова.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы