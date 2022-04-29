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Вечерний час пик в Москве в пятницу будет "растянутым" - РИА Новости, 29.04.2022
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Вечерний час пик в Москве в пятницу будет "растянутым"
Вечерний час пик в Москве в пятницу будет "растянутым" - РИА Новости, 29.04.2022
Вечерний час пик в Москве в пятницу будет "растянутым"
Вечерний час пик в Москве в пятницу перед длинными майскими выходными будет растянутым, затруднения начнутся с 15.00 и продолжатся до 21.00, сообщается в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:29
2022-04-29T14:29
общество
ленинградское шоссе
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вечерний час пик в Москве в пятницу перед длинными майскими выходными будет растянутым, затруднения начнутся с 15.00 и продолжатся до 21.00, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Впереди нас ждут длинные майские выходные. Сегодня вечерний час пик будет значительно растянут по времени – затруднения, связанные с поездками за город, начнутся с 15.00 и будут продолжаться до 21.00. Загруженность дорог уже 6 баллов, по данным ЦОДД, в пиковое время ожидаем до 7-8", - говорится в сообщении.Движение уже затруднено на: ТТК, Лужнецкая эстакада, внешняя и внутренняя стороны, на Савеловской эстакаде, на Ленинградском шоссе в сторону области и на шоссе Энтузиастов в сторону области."Рекомендуем сегодня планировать поездки заранее: лучше выезжать после часа пик или отложить поездку до завтрашнего утра. Для тех, кто остается: до окончания вечернего разъезда по городу удобнее передвигаться на общественном транспорте", - говорится в сообщении.
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общество, ленинградское шоссе, центр организации дорожного движения (цодд), москва
14:29 29.04.2022
 
Вечерний час пик в Москве в пятницу будет "растянутым"

Затруднения на дорогах в Москве в пятницу начнутся с 15.00

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вечерний час пик в Москве в пятницу перед длинными майскими выходными будет растянутым, затруднения начнутся с 15.00 и продолжатся до 21.00, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Впереди нас ждут длинные майские выходные. Сегодня вечерний час пик будет значительно растянут по времени – затруднения, связанные с поездками за город, начнутся с 15.00 и будут продолжаться до 21.00. Загруженность дорог уже 6 баллов, по данным ЦОДД, в пиковое время ожидаем до 7-8", - говорится в сообщении.
Движение уже затруднено на: ТТК, Лужнецкая эстакада, внешняя и внутренняя стороны, на Савеловской эстакаде, на Ленинградском шоссе в сторону области и на шоссе Энтузиастов в сторону области.
"Рекомендуем сегодня планировать поездки заранее: лучше выезжать после часа пик или отложить поездку до завтрашнего утра. Для тех, кто остается: до окончания вечернего разъезда по городу удобнее передвигаться на общественном транспорте", - говорится в сообщении.
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ОбществоЛенинградское шоссеЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)Москва
 
 
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