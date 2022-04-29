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NashStore попросил узаконить допуск российского магазина на iOS - РИА Новости, 29.04.2022
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NashStore попросил узаконить допуск российского магазина на iOS
NashStore попросил узаконить допуск российского магазина на iOS - РИА Новости, 29.04.2022
NashStore попросил узаконить допуск российского магазина на iOS
АНО "Цифровые платформы", являющаяся разработчиком магазина приложений для Android NashStore, просит Минцифры РФ создать правовые условия, которые обяжут Apple... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:47
2022-04-29T16:47
экономика
европа
россия
apple
ано "цифровые платформы"
apple ios
google android
евросоюз
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. АНО "Цифровые платформы", являющаяся разработчиком магазина приложений для Android NashStore, просит Минцифры РФ создать правовые условия, которые обяжут Apple допускать на свою площадку iOS альтернативные App Store маркетплейсы, письмо с соответствующим предложением было направлено главе ведомства Максуту Шадаеву, его копия есть у РИА Новости.На платформе iOS, в отличие от Android, у пользователей отсутствует возможность пользоваться каким-либо магазином приложений, кроме официального - AppStore, и, соответственно, им недоступно скачивание приложений из сторонних магазинов. В среднем в мире более 60% своих доходов мобильные разработчики получают именно с платежей на iOS."АНО "Цифровые платформы" обращаются к Вам с просьбой создать правовые условия, которые позволят обязать компанию Apple допускать на свою площадку альтернативные AppStore магазины приложений", - говорится в письме. Там же уточняется, что в ЕС сейчас идет разработка закона "О цифровых рынках", который, в случае принятия, обяжет компанию Apple пускать на свою платформу альтернативные магазины приложений."Однако принятие этого закона в Европе не означает, что американская корпорация даст такую же возможность пользователям из России. В этой связи, чтобы не оказаться аутсайдерами цифровой среды, необходимо разработать закон, который обяжет Apple пустить на свою мобильную операционную систему альтернативные магазины приложений", - говорится в письме. В организации уточнили, что - в случае появления возможности - ее специалисты готовы начать работать над созданием аналогичного сервиса для iOS.В начале марта AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.
https://ria.ru/20220412/nashstore-1783086524.html
https://ria.ru/20220309/oplata-1777269200.html
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экономика, европа, россия, apple, ано "цифровые платформы", apple ios, google android, евросоюз
16:47 29.04.2022
 
NashStore попросил узаконить допуск российского магазина на iOS

Разработчик NashStore попросил узаконить внедрение российского магазина на iOS

Девушка держит смартфон в руках
Девушка держит смартфон в руках
Девушка держит смартфон в руках. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. АНО "Цифровые платформы", являющаяся разработчиком магазина приложений для Android NashStore, просит Минцифры РФ создать правовые условия, которые обяжут Apple допускать на свою площадку iOS альтернативные App Store маркетплейсы, письмо с соответствующим предложением было направлено главе ведомства Максуту Шадаеву, его копия есть у РИА Новости.
На платформе iOS, в отличие от Android, у пользователей отсутствует возможность пользоваться каким-либо магазином приложений, кроме официального - AppStore, и, соответственно, им недоступно скачивание приложений из сторонних магазинов. В среднем в мире более 60% своих доходов мобильные разработчики получают именно с платежей на iOS.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 12:58
NashStore попросил Минцифры включить его в список предустановленного ПО
"АНО "Цифровые платформы" обращаются к Вам с просьбой создать правовые условия, которые позволят обязать компанию Apple допускать на свою площадку альтернативные AppStore магазины приложений", - говорится в письме. Там же уточняется, что в ЕС сейчас идет разработка закона "О цифровых рынках", который, в случае принятия, обяжет компанию Apple пускать на свою платформу альтернативные магазины приложений.
"Однако принятие этого закона в Европе не означает, что американская корпорация даст такую же возможность пользователям из России. В этой связи, чтобы не оказаться аутсайдерами цифровой среды, необходимо разработать закон, который обяжет Apple пустить на свою мобильную операционную систему альтернативные магазины приложений", - говорится в письме. В организации уточнили, что - в случае появления возможности - ее специалисты готовы начать работать над созданием аналогичного сервиса для iOS.
В начале марта AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 13:06
В AppStore перестанет проходить оплата по российским картам с 10 марта
 
ЭкономикаЕвропаРоссияAppleАНО "Цифровые платформы"Apple iOSGoogle AndroidЕвросоюз
 
 
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