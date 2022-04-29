https://ria.ru/20220429/prilozheniya-1786197259.html

NashStore попросил узаконить допуск российского магазина на iOS

NashStore попросил узаконить допуск российского магазина на iOS - РИА Новости, 29.04.2022

NashStore попросил узаконить допуск российского магазина на iOS

АНО "Цифровые платформы", являющаяся разработчиком магазина приложений для Android NashStore, просит Минцифры РФ создать правовые условия, которые обяжут Apple... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:47

2022-04-29T16:47

2022-04-29T16:47

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. АНО "Цифровые платформы", являющаяся разработчиком магазина приложений для Android NashStore, просит Минцифры РФ создать правовые условия, которые обяжут Apple допускать на свою площадку iOS альтернативные App Store маркетплейсы, письмо с соответствующим предложением было направлено главе ведомства Максуту Шадаеву, его копия есть у РИА Новости.На платформе iOS, в отличие от Android, у пользователей отсутствует возможность пользоваться каким-либо магазином приложений, кроме официального - AppStore, и, соответственно, им недоступно скачивание приложений из сторонних магазинов. В среднем в мире более 60% своих доходов мобильные разработчики получают именно с платежей на iOS."АНО "Цифровые платформы" обращаются к Вам с просьбой создать правовые условия, которые позволят обязать компанию Apple допускать на свою площадку альтернативные AppStore магазины приложений", - говорится в письме. Там же уточняется, что в ЕС сейчас идет разработка закона "О цифровых рынках", который, в случае принятия, обяжет компанию Apple пускать на свою платформу альтернативные магазины приложений."Однако принятие этого закона в Европе не означает, что американская корпорация даст такую же возможность пользователям из России. В этой связи, чтобы не оказаться аутсайдерами цифровой среды, необходимо разработать закон, который обяжет Apple пустить на свою мобильную операционную систему альтернативные магазины приложений", - говорится в письме. В организации уточнили, что - в случае появления возможности - ее специалисты готовы начать работать над созданием аналогичного сервиса для iOS.В начале марта AppStore и Google Play отключили возможность оплачивать продукты российскими банковскими картами.

https://ria.ru/20220412/nashstore-1783086524.html

https://ria.ru/20220309/oplata-1777269200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, европа, россия, apple, ано "цифровые платформы", apple ios, google android, евросоюз