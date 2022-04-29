В Кишиневе выразили надежду на помощь ОБСЕ в поддержании мира в ПМР
Глава МИД Молдавии Попеску выразил надежду на помощь ОБСЕ в поддержании мира в ПМР
Глава МИД Молдавии Николай Попеску. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Кишинев рассчитывает на помощь ОБСЕ и других партнеров в процессе поддержания мира и стабильности на обоих берегах Днестра, заявил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.
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"Мы коснулись текущей ситуации в процессе урегулирования приднестровского конфликта и последних тревожных событий на левом берегу Днестра. Я подчеркнул важность поддержания стабильности и мира на обоих берегах Днестра и разъяснил своим собеседникам, что кишиневские власти рассчитывают в этом отношении на практическую поддержку польского председательства в ОБСЕ и других внешних партнеров", - написал Попеску в Telegram-канале после встречи с представителями ОБСЕ.
Вице-премьер отметил, что необходимо избегать действий, которые могут привести к дестабилизации ситуации в регионе. По его словам, сложная ситуация требует от Кишинева сохранять постоянную бдительность. Власти рассчитывают на поддержку ОБСЕ в отслеживании возможных негативных сценариев.
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В непризнанной Приднестровской Молдавской республике на этой неделе произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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