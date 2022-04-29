https://ria.ru/20220429/pridnestrove-1786236964.html

В Кишиневе выразили надежду на помощь ОБСЕ в поддержании мира в ПМР

В Кишиневе выразили надежду на помощь ОБСЕ в поддержании мира в ПМР - РИА Новости, 29.04.2022

В Кишиневе выразили надежду на помощь ОБСЕ в поддержании мира в ПМР

Кишинев рассчитывает на помощь ОБСЕ и других партнеров в процессе поддержания мира и стабильности на обоих берегах Днестра, заявил вице-премьер, глава МИД... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:57

2022-04-29T18:57

2022-04-29T18:57

в мире

молдавия

мид молдавии

приднестровская молдавская республика

кишинев

тирасполь

обсе

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КИШИНЕВ, 29 апр — РИА Новости. Кишинев рассчитывает на помощь ОБСЕ и других партнеров в процессе поддержания мира и стабильности на обоих берегах Днестра, заявил вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.В Кишиневе с рабочим визитом находятся специальный представитель председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майр-Хартинг и посол по особым поручениям действующего председателя Артур Дмоховски. Ранее они встретились с вице-премьером Молдавии по реинтеграции Олегом Серебряном."Мы коснулись текущей ситуации в процессе урегулирования приднестровского конфликта и последних тревожных событий на левом берегу Днестра. Я подчеркнул важность поддержания стабильности и мира на обоих берегах Днестра и разъяснил своим собеседникам, что кишиневские власти рассчитывают в этом отношении на практическую поддержку польского председательства в ОБСЕ и других внешних партнеров", - написал Попеску в Telegram-канале после встречи с представителями ОБСЕ.Вице-премьер отметил, что необходимо избегать действий, которые могут привести к дестабилизации ситуации в регионе. По его словам, сложная ситуация требует от Кишинева сохранять постоянную бдительность. Власти рассчитывают на поддержку ОБСЕ в отслеживании возможных негативных сценариев.В непризнанной Приднестровской Молдавской республике на этой неделе произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220429/podderzhka-1786078072.html

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, мид молдавии, приднестровская молдавская республика, кишинев, тирасполь, обсе