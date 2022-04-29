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Пожар на нефтебазе в Донецке потушили

Пожар на нефтебазе в Донецке потушили - РИА Новости, 29.04.2022

Пожар на нефтебазе в Донецке потушили

Возгорание, начавшееся на нефтебазе в Донецке в результате обстрелов украинских войск, устранено, сообщает в пятницу МЧС Донецкой народной республики. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:26

2022-04-29T15:26

2022-04-29T15:26

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Возгорание, начавшееся на нефтебазе в Донецке в результате обстрелов украинских войск, устранено, сообщает в пятницу МЧС Донецкой народной республики.По данным министерства, пожар начался в 4.15 (время совпадает с мск). Вследствие обстрела произошла разгерметизация двух емкостей с гексаном объемом 75 кубометров. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров."В 9.31 пожар был ликвидирован. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, донбасс