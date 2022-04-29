Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле вспыхнул пожар, слышны взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/pozhar-1786147209.html
В Стамбуле вспыхнул пожар, слышны взрывы, сообщили СМИ
В Стамбуле вспыхнул пожар, слышны взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2022
В Стамбуле вспыхнул пожар, слышны взрывы, сообщили СМИ
Пожар вспыхнул в промышленной зоне в Стамбуле, слышны взрывы, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:30
2022-04-29T16:29
в мире
турция
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135842/72/1358427278_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_edd84de0f0906883639c541fa0e22c51.jpg
АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Пожар вспыхнул в промышленной зоне в Стамбуле, слышны взрывы, передает телеканал A Haber.По данным ТВ, на место выехали пожарные.В районе ЧП сильное задымление, слышны звуки взрывов.
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135842/72/1358427278_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_f2240a9f74d009af2efc569ed4c6f5d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, стамбул
14:30 29.04.2022 (обновлено: 16:29 29.04.2022)
 
В Стамбуле вспыхнул пожар, слышны взрывы, сообщили СМИ

A Haber: пожар вспыхнул в промышленной зоне в Стамбуле, слышны взрывы

© Flickr / ccarlsteadПожарные на улицах Стамбула
Пожарные на улицах Стамбула - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Flickr / ccarlstead
Пожарные на улицах Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Пожар вспыхнул в промышленной зоне в Стамбуле, слышны взрывы, передает телеканал A Haber.
По данным ТВ, на место выехали пожарные.
В районе ЧП сильное задымление, слышны звуки взрывов.
 
В миреТурцияСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала