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В Стамбуле вспыхнул пожар, слышны взрывы, сообщили СМИ
В Стамбуле вспыхнул пожар, слышны взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2022
В Стамбуле вспыхнул пожар, слышны взрывы, сообщили СМИ
Пожар вспыхнул в промышленной зоне в Стамбуле, слышны взрывы, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:30
2022-04-29T14:30
2022-04-29T16:29
в мире
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АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Пожар вспыхнул в промышленной зоне в Стамбуле, слышны взрывы, передает телеканал A Haber.По данным ТВ, на место выехали пожарные.В районе ЧП сильное задымление, слышны звуки взрывов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул
14:30 29.04.2022 (обновлено: 16:29 29.04.2022)
В Стамбуле вспыхнул пожар, слышны взрывы, сообщили СМИ
A Haber: пожар вспыхнул в промышленной зоне в Стамбуле, слышны взрывы